قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب المغرب يواصل نحس البدايات في افتتاح كأس العالم 2026
ليلة الحلم تبدأ من سياتل.. الفراعنة يتحدون بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال
رئيس الوزراء: حريصون على توسيع التنسيق مع أوزبكستان دوليًا
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير: من يكمل ثلاثي هجوم مصر أمام بلجيكا بجوار صلاح ومرموش؟
الهلال الأحمر: قافلة «زاد العزة» الـ 212 تحمل 2,666 طنًا من المساعدات الإنسانية
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026
من التصالح إلى العدادات الكودية .. «النواب» يُطالب بكشف المُتعثرين وإنهاء معاناة المواطنين
شلل مطار بن جوريون.. الطائرات الأمريكية تكبد إسرائيل خسائر طائلة
«بتبوظى تراث أم أكلثوم».. محمد التاجي ينتقد إحدى المطربات بسبب طريقة ظهورها على المسرح
ترامب في عيد ميلاده الـ80: لست سعيدًا ولا أحب هذا الرقم.. وأشعر بأنني أصغر 50 عاماً
«تليجراف»: بريطانيا خارج دائرة الذكاء الاصطناعي المُتقدم بعد قرار «ترامب»
ليلة الأرقام القياسية في قمة المغرب والبرازيل.. «حكيمي» يكتب التاريخ و«صيباري» يكسر عقدة العرب و«فينيسيوس» يلحق بـ«رونالدينيو»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خلال ساعات.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو
معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال الفترة الحالية عبر محرك البحث الشهر «جوجل»، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، وطريقة الاستعلام عن القيمة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، وذلك اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، إضافة إلى منافذ الصرف المعتمدة وخدمات الدفع الإلكتروني المختلفة.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، بما يعادل قرابة 18 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة معاش «تكافل وكرامة» باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي بسهولة، عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتيح معرفة حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة.

وتتمثل خطوات الاستعلام في الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار خدمة “الاستعلام عن نتيجتك”، وبعدها إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، والضغط على زر “استعلام”، ليتم عرض حالة البطاقة بشكل فوري على الشاشة.

كما أتاحت الوزارة خطًا ساخنًا على رقم 19680، وذلك لتلقي استفسارات وشكاوى المستفيدين، وتقديم الدعم الفني والخدمي اللازم لمستخدمي برنامج «تكافل وكرامة» ومساعدتهم في حل أي مشكلات تتعلق بالخدمة.

تكافل وكرامة

يهدف برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية المشروطة يهدف إلى توفير شبكة أمان إجتماعى للفئات الأكثر إحتياجًا فى المجتمع من خلال المساعدات الشهرية النقدية للأسر والافراد وذلك لتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة والأكثر إحتياجًا وضمان حصولهم على إحتياجاتهم الأساسية من غذاء وصحة وتعليم وتمكين هذه الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا على المدى الطويل.

التسجيل فى برنامج تكافل وكرامة

يتم التسجيل فى برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» عبر التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل سكن المتقدم، وتقديم المستندات الأساسية التى تثبت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة أو الحالة الصحية فى حال طلب معاش «كرامة».

صرف معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية المساعدات الشهرية النقدية للأسر والافراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

ترشيحاتنا

الهالات السوداء

الهالات السوداء تحت العين.. الأسباب وطرق العلاج وأبرز النصائح للوقاية

مسلم بجيبة

اللي لبسته شورت مش جيبة.. شاهد إطلالة مسلم المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

محشي البصل

محشي البصل بالخلطة السرية.. نكهة مميزة على سفرتك

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد