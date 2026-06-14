خلال ساعات.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

يبحث عدد كبير من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال الفترة الحالية عبر محرك البحث الشهر «جوجل»، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، وطريقة الاستعلام عن القيمة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، وذلك اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، إضافة إلى منافذ الصرف المعتمدة وخدمات الدفع الإلكتروني المختلفة.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، بما يعادل قرابة 18 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة معاش «تكافل وكرامة» باستخدام الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي بسهولة، عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتيح معرفة حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة.

وتتمثل خطوات الاستعلام في الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار خدمة “الاستعلام عن نتيجتك”، وبعدها إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، والضغط على زر “استعلام”، ليتم عرض حالة البطاقة بشكل فوري على الشاشة.

كما أتاحت الوزارة خطًا ساخنًا على رقم 19680، وذلك لتلقي استفسارات وشكاوى المستفيدين، وتقديم الدعم الفني والخدمي اللازم لمستخدمي برنامج «تكافل وكرامة» ومساعدتهم في حل أي مشكلات تتعلق بالخدمة.

تكافل وكرامة

يهدف برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية المشروطة يهدف إلى توفير شبكة أمان إجتماعى للفئات الأكثر إحتياجًا فى المجتمع من خلال المساعدات الشهرية النقدية للأسر والافراد وذلك لتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة والأكثر إحتياجًا وضمان حصولهم على إحتياجاتهم الأساسية من غذاء وصحة وتعليم وتمكين هذه الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا على المدى الطويل.

التسجيل فى برنامج تكافل وكرامة

يتم التسجيل فى برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» عبر التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل سكن المتقدم، وتقديم المستندات الأساسية التى تثبت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة أو الحالة الصحية فى حال طلب معاش «كرامة».