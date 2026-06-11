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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة الاثنين المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 تبدأ وزارة التضامن الإجتماعي، صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو يوم الاثنين المقبل،الموافق 15 يونيو 2026، من خلال منافذ الصرف المحددة بمختلف محافظات الجمهورية .

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعدادات اللازمة لموعد صرف الدعم النقدي الشهري "تكافل وكرامة" عن شهر يونيو 2026  بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه حيث يبدأ الصرف منتصف الشهر الجارى.

صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة»

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجراءات المتبعة لصرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يونيو 2026  لـ4.7 مليون أسرة.

 كما تنسق الوزارة مع المحافظين ومديري مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لمتابعة سير عمليات الصرف وازالة اى عقبات قد تعرقل عملية الصرف .

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم إلكترونياً وتجنب التزاحم عبر عدة طرق:ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.منافذ شركة فوري.البطاقات الذكية (ميزة) الخاصة بالبرنامج

 ويبدأ المستفيدون لبرنامج تكافل وكرامة صرف المساعدات من خلال طرق الصرف التى وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي ماكينات الصراف الآلي ، ومكاتب البريد، وفورى ، كما تتيح بطاقات "تكافل وكرامة" إمكانية إجراء المعاملات الإلكترونية وسداد بعض المدفوعات والفواتير، بما يسهم في تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد على الأسر المستفيدة. 

يذكر أن  الدعم النقدى الشهرى برنامج "تكافل وكرامة" يساهم في توفير دخل شهري منتظم لملايين الأسر، بما يساعدها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية في ظل التحديات الاقتصادية، ويستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يقارب 17 مليون مواطن، و تصل الميزانية السنوية المخصصة للبرنامج إلى نحو 54 مليار جنيه، ويستهدف برنامج "تكافل" دعم الأسر الأولى بالرعاية، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات والأسر محدودة الدخل، بينما  برنامج "كرامة" يستهدف كبار السن وذوي الإعاقة والأشخاص غير القادرين على العمل.

وزارة التضامن الإجتماعي مساعدات تكافل وكرامة تكافل وكرامة منافذ الصرف

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