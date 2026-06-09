استعلام معاش تكافل وكرامة بالبطاقة.. رابط مباشر

يترقب ملايين المستفيدين والأسر الأكثر احتياجاً، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو ، والمترقب خلال الأيام القليلة المقبلة، في وسط انتظار أية إعلانات رسمية عن زيادة معاش تكافل وكرامة2026 مع اقتراب تطبيق زيادة المعاشات رسمياً في بداية يوليو المقبل وفقاً للقانون، فيمكن لأي مواطن مستفيد من المبادرة، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر الهاتف المحمول.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

-الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــا.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

الاستعلام عن حالة بطاقة الدعم

وأتاحت وزارة التضامن الإجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة بطاقة الدعم من خلال الرقم القومي فقط، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن أو مراكز الخدمة، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة .. ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني من هنا



زيادة معاش تكافل وكرامة2026

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن أي زيادة جديدة لـ"تكافل وكرامة". كانت آخر زيادة تم إقرارها في أبريل 2025 بنسبة 25%، وما زال الدعم يُصرف بانتظام وبنفس القيمة، حيث تتراوح المساعدات للأسر بين 750 و1000 جنيه شهرياً.

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة

قد تتوقف صرفية تكافل وكرامة أو يتم رفض الطلب لأسباب شائعة مثل:

وجود دخل ثابت أو وظيفة حكومية.

الحصول على معاش تأميني أو تقاعدي.

عدم تحديث البيانات الشخصية بانتظام.

امتلاك سيارات أو أراض أو عقارات.

عدم استيفاء شروط الاستحقاق المعلنة من الوزارة.



شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

للاستفادة من دعم تكافل وكرامة، يجب توافر الشروط التالية:

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا لكبار السن.

عدم العمل في وظيفة حكومية أو حصول على دخل ثابت.

إثبات الإعاقة أو الحالة الصحية المرضية للأشخاص المستحقين.

التزام الأطفال بالمستوى التعليمي وحضور لا يقل عن 80% للصفوف الدراسية.

عدم امتلاك أراضٍ زراعية أو سيارات أو عقارات تفوق الحدود المحددة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

- الأسر التي تعاني من الفقر.

- ذوو الإعاقة.

- كبار السن.

- الأيتام.

- النساء التي تعول «أرامل، مطلقات».

- أطفال المدارس من الأسر المستحقة .

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المستحقات عن شهر يونيو 2026 بدءًا من 15 يونيو، حيث يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، وذلك بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.