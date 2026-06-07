موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026.. وخطوات الاستعلام إلكترونيًا

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 .. يشهد برنامج تكافل وكرامة اهتمامًا متزايدًا من جانب ملايين المستفيدين في مختلف المحافظات، بالتزامن مع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر يونيو 2026، حيث تواصل وزارة التضامن الاجتماعي توفير خدمات الصرف والاستعلام الإلكتروني بهدف تسهيل حصول المواطنين على الدعم النقدي المخصص للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 رسميًا اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2026، وذلك من خلال جميع منافذ الصرف المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة وصول المستفيدين إلى مستحقاتهم المالية دون تكدس أو ازدحام، مع استمرار توفير وسائل متعددة للصرف لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

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الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2026

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة من الفئات التي تحتاج إلى الدعم الاجتماعي والنقدي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

وتشمل الفئات المستحقة للدعم الآتية:

1- كبار السن ممن تجاوزوا 65 عامًا.

2- الأشخاص ذوو الإعاقة وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

3- المرأة المعيلة، وتشمل الأرملة والمطلقة والمهجورة وزوجة النزيل.

4- الأطفال الأيتام وأبناء الأسر غير المستقرة اجتماعيًا.

5- الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم النقدي المقدم من خلال البرنامج، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق المعايير المحددة.

وتتمثل أبرز الشروط في الآتي:

1- أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة وفق الضوابط المقررة.

2- انتظام الأطفال في التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

3- عدم عمل رب الأسرة أو الزوجة بوظيفة حكومية.

4- ألا يقل عمر المتقدم ضمن فئة كبار السن عن 65 سنة.

5- عدم امتلاك أصول أو ممتلكات مرتفعة القيمة مثل الأراضي الزراعية أو العقارات أو السيارات.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

أتاحت الجهات المختصة عددًا من المنافذ المعتمدة لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، بما يسهم في تسهيل عملية الصرف وتقليل الضغط على منافذ الخدمة المختلفة.

ويتم صرف المعاش من خلال الأماكن الآتية:

1- ماكينات الصرف الآلي.

2- مكاتب البريد.

3- منافذ فوري وكروت ميزة.

4- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة المعاش وبيانات الاستحقاق عبر موقعها الرسمي، وذلك لتسهيل متابعة المستفيدين لموقفهم من الدعم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار تقديم الخدمة.

ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2- اختيار خدمة «تكافل وكرامة».

3- إدخال الاسم رباعي.

4- تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5- كتابة رقم الهاتف المسجل.

6- الضغط على زر «استعلام».

7- ظهور تفاصيل حالة المعاش وبيانات الاستحقاق.

أهمية برنامج تكافل وكرامة في دعم الأسر المستحقة

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يساهم في تقديم دعم نقدي منتظم للفئات المستحقة وفق الضوابط المعلنة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الاستقرار الاجتماعي للأسر المستفيدة، مع استمرار إتاحة خدمات الاستعلام والصرف من خلال قنوات متعددة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.