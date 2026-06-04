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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
عبد الفتاح تركي

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 .. يترقب ملايين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل صرف المستحقات الخاصة بالشهر الجاري، مؤكدة التزامها بالجدول الزمني المعتمد لصرف الدعم بما يضمن وصول المبالغ المالية إلى جميع المستحقين عبر قنوات الصرف المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير آليات متعددة لصرف المستحقات وتسهيل إجراءات الاستعلام أمام المواطنين بما يضمن حصولهم على الدعم المقرر بسهولة ويسر.

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صرف معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2026، على أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وأكدت الوزارة أن المستفيدين سيتمكنون من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق المواعيد المعلنة من خلال منظومة صرف متكاملة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقليل التكدس على منافذ الصرف المختلفة.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال عدد من الجهات المخصصة لصرف الدعم، وذلك لتوفير أكبر قدر من التيسير أمام المواطنين المستفيدين من البرنامج.

وتتوافر المعاشات عبر فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، بما يتيح للمستفيدين اختيار المنفذ الأنسب للحصول على مستحقاتهم.

تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 إلكترونيًا، حيث يمكن للمستفيدين الاطلاع على حالة الصرف وقيمة الاستحقاق من خلال الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الحصول على المعلومات الخاصة بالمعاشات والدعم النقدي دون الحاجة إلى التوجه المباشر إلى الجهات المختصة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن بيانات معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 من خلال اتباع عدد من الخطوات المحددة التي تتيح الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل مباشر.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة المخصصة للخدمات.

بعد ذلك يتم كتابة الاسم الرباعي للمستحق لمعاش تكافل وكرامة، ثم تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

كما يتعين إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من المعاش، ثم الضغط على كلمة "استعلام".

وعقب استكمال هذه الإجراءات تظهر جميع البيانات الخاصة بحالة الاستحقاق والصرف والمعلومات المطلوبة للمستفيد.

معاش تكافل وكرامة شهر يناير

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت الجهات المختصة عددًا من الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المنظمة للبرنامج.

وتشمل الشروط ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين، وألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عامًا.

كما يشترط ألا يمتلك المتقدم أرضًا زراعية أو سيارات أو عقارات، وأن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم لديها أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

وتضمنت الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه، وأن يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن بين الشروط المعلنة كذلك أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

أهمية برنامج تكافل وكرامة للمستفيدين

يمثل برنامج تكافل وكرامة أحد الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مصدر دخل يساعد الأسر المستحقة على مواجهة الأعباء المعيشية.

ويواصل البرنامج تقديم خدماته للمستفيدين وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتزامن مع تطوير الخدمات الإلكترونية التي تسهل إجراءات الاستعلام ومتابعة بيانات الصرف بصورة مستمرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

ويأتي الإعلان عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 في إطار حرص الجهات المعنية على إتاحة المعلومات للمواطنين بشكل واضح ومباشر، بما يساعد المستفيدين على معرفة مواعيد الصرف ومتابعة مستحقاتهم بسهولة عبر المنافذ والخدمات المتاحة.

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