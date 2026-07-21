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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بالمجان وشهادتان دوليتان.. التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية الألمانية الفنية الأسبوع المقبل

المدارس الحديثة
المدارس الحديثة
محمد البدوي

تواصل الدولة المصرية خطواتها لتطوير منظومة التعليم الفني، عبر شراكات دولية تستهدف إعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين وفق أحدث المعايير العالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل. 

المدارس اليابانية المصرية

بدء التقديم للمدارس المصرية الألمانية

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التقديم للمدارس المصرية الألمانية الفنية الأسبوع المقبل، في تجربة تعليمية جديدة توفر دراسة مجانية بالكامل، ومناهج متطورة، وشهادات معتمدة دوليًا، إلى جانب تدريب عملي وفرص للتأهيل داخل مصر وخارجها، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة في سوقي العمل المحلي والدولي، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعليم الفني.

تطوير منظومة التعليم الفني

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن توقيع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بروتوكول تعاون مع الجانب الألماني يمثل محطة جديدة في مسار إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل داخل مصر وخارجها.

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تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير التعليم

وأوضح نائب الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الوزارة بدأت منذ عامين تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني، في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل، خاصة مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات متقدمة.

تطوير التعليم الفني

وأشار إلى أن تطوير التعليم الفني يعتمد على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وسوق العمل، مؤكدًا أن إنشاء أي مدرسة فنية جديدة لا يتم إلا بالتعاون مع شركاء صناعيين واستثماريين، لضمان تخريج طلاب يمتلكون الخبرات العملية التي تتوافق مع احتياجات الشركات والمؤسسات، سواء داخل مصر أو على المستوى الدولي.

المدارس اليابانية

المدارس المصرية الألمانية الفنية

وأضاف أن المدارس المصرية الألمانية الفنية تم تطويرها بالتعاون مع مستثمرين ورجال أعمال من مصر وألمانيا، وتضم مجموعة من التخصصات الحيوية، من بينها الفندقة والضيافة، والزراعة، والري، والطاقة، وغيرها من القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة الفنية المدربة.

شهادة البكالوريا المصرية الألمانية

وكشف نائب الوزير أن باب التقديم للمدارس سيُفتح الأسبوع المقبل، موضحًا أن القبول سيتم من خلال اختبارات لاختيار أفضل العناصر، بينما تعتمد الدراسة على مناهج حديثة أُعدت بالشراكة بين الجانبين المصري والألماني، ويحصل الطالب عقب التخرج على شهادة البكالوريا المصرية الألمانية، إلى جانب شهادة ألمانية معتمدة، بما يمنحه فرصًا أكبر في سوق العمل.

استعدادات المدارس اليابانية لمقابلات التلاميذ الجدد

الجوانب التطبيقية والتكنولوجية

وأكد أن المناهج تركز على الجوانب التطبيقية والتكنولوجية، حيث سيتم تزويد الطلاب بأجهزة "تابلت"، إلى جانب تدريس الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المكونات الأساسية في إعداد الفني الحديث، بما يمكن الطلاب من استخدام التقنيات الرقمية بكفاءة في مختلف التخصصات.

كثافة الفصول داخل مدارس التكنولوجيا

وأوضح أن كثافة الفصول داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتراوح بين 20 و30 طالبًا، بما يضمن جودة العملية التعليمية، لافتًا إلى أن التدريس سيعتمد على معلمي التعليم الفني بعد حصولهم على برامج تدريب متخصصة يقدمها خبراء ألمان، مع إتاحة فرص للتدريب العملي والسفر إلى الخارج.

التعاون مع ألمانيا 

وأشار إلى أن التعاون مع ألمانيا يعكس عمق العلاقات الممتدة بين البلدين لأكثر من أربعة عقود، لافتًا إلى أن منح الطلاب شهادات ألمانية خارج ألمانيا يعد سابقة تؤكد الثقة في منظومة التعليم المصرية ومكانة مصر كشريك استراتيجي يتمتع بالاستقرار.

وأضاف أن الوزارة تواصل أيضًا توسيع شراكاتها الدولية، من خلال التعاون مع فرنسا في مجال النقل، وكندا في التعليم الزراعي، إلى جانب مشاركة جهاز "مستقبل مصر" في إنشاء 26 مدرسة متخصصة في المجالات الزراعية.

المدارس اليابانية

واختتم نائب وزير التربية والتعليم تصريحاته بالتأكيد على أن المدارس المصرية الألمانية الفنية مدارس حكومية مجانية بالكامل، ولن يتحمل الطلاب أي رسوم دراسية، حيث تتحمل الدولة تكلفة المشروع ضمن الموازنة العامة، في إطار رؤية تستهدف دعم التنمية الاقتصادية وإعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

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