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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم توجه رسالة عاجلة للطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة
البهى عمرو

تعيش آلاف الأسر المصرية حالة من الترقب والانتظار، مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، التي تمثل محطة فارقة في مستقبل الطلاب ومسارهم الجامعي.

ورغم تزايد التساؤلات وتداول العديد من التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجهات المختصة لم تعلن حتى الآن أي مؤشرات أولية أو تفاصيل رسمية بشأن نسب النجاح أو أوائل الجمهورية، مؤكدة أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.  

امتحانات الثانوية العامة
طلاب

وأكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل الشكاوى يتم التعامل معها من خلال غرفة العمليات بشكل عاجل في امتحان الثانوية العامة.

تنسيق الكليات 2026
طلاب

وقال زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن "التعامل مع أي مخالفات في نفس اللحظة ولن نسمح بالإخلال بالنظام العام في امتحانات الثانوية العامة".

صورة أرشيفية
طلاب

وأكمل أنه لا توجد ظواهر غش جماعية في اي مدرسة على مستوى الجمهورية، وأن النتيجة بعد ثلاثة أسابيع، ومؤشرات النتائج لن تظهر بعد".

شادي زلطة
شادي زلطة

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن اجتماع الوزير مع ممثلي وأصحاب المدارس الدولية هدفه التأكيد على التزامهم بقوانين الدولة المصرية.

امتحانات الثانوية العامة
طلاب

وأضاف زلطة، أنه تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير أكد على ضرورة تطبيقها بشكل منظم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن النسبة المحددة من وزارة التربية والتعليم تطبق في المدارس الدولية ولن يتم الخروج عنها.

وتابع، أن وزير التربية والتعليم أكد على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ونسبة الزيادة.

اختبارات القدرات 2026
طلاب

كما قالت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم بالأهرام، إن المؤشرات الحالية لنتيجة الثانوية العامة تشير إلى أن نسبة النجاح العامة ستكون مقاربة إلى حد كبير للعام الدراسي الماضي، رغم ارتفاع نسب النجاح في بعض المواد، موضحًا أن النتيجة بشكل عام ستكون أفضل، بينما سيظهر الاختلاف في عدد الدرجات النهائية ما نطلق عليه المجموع النهائي.

اختبارات القدرات
طلاب

وأوضحت نيفين شحاتة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الشكاوى التي صاحبت امتحانات بعض المواد، وعلى رأسها الكيمياء، لا تعكس بالضرورة مستوى النتائج، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية لتصحيح مادة الكيمياء تؤكد أن نسب النجاح فى هذه المادة تحديدا مطمئنة، مع وجود عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية.

تنسيق الكليات 2026
طلاب

ونوهت مسئول ملف التعليم بالأهرام أن شكاوى الطلاب من صعوبة امتحانات الكيمياء والفيزياء ترجع في كثير من الأحيان إلى رغبتهم في الحصول على الدرجة الكاملة، باعتبارهما من المواد التي يعتمد عليها الطلاب في تجميع المجموع، بينما تختلف الشكاوى المتعلقة بالأسئلة المخصصة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب.

تنسيق الجامعات
طلاب

وطمأنت نيفين شحاتة الطلاب وأولياء الأمور بأن النتائج ستكون مبشرة في جميع المواد التي كانت محل شكاوى، سواء الكيمياء أو الرياضيات أو اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن هناك ارتفاعًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.

وحسم الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، الجدل المتداول بشأن إعادة توزيع درجات بعض مواد الثانوية العامة 2026، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على اتخاذ هذا الإجراء، في ظل عدم رصد اللجان الفنية لأي مشكلات تستدعي ذلك.

لا نية لإعادة توزيع الدرجات

وقال الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر على قناة صدى البلد، إن اللجان الفنية المعنية بمراجعة الامتحانات عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية، وأكدت عدم وجود أي مشكلات في امتحانات مادتي الكيمياء أو الفيزياء، مضيفًا: “حتى الآن لم يظهر أي شيء، وأعتقد أن اللجان الفنية أبدت رأيها بأنه لا توجد أي مشكلة في الامتحانات السابقة، لكن دعونا ننتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.”

الوزارة لم ترصد أي مخالفات

وأوضح أن أي قرار بإعادة توزيع درجات مادة معينة يجب أن يصدر فور انتهاء الامتحان إذا ثبت وجود مشكلة جوهرية أو تزايدت الشكاوى بشأنها، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وسارت بصورة منضبطة.

وأضاف أنه لم تظهر أي اعتراضات من اللجان الفنية على سؤال أو مادة بعينها، وهو ما يرجح عدم إجراء أي تعديل على توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة.

التصحيح الإلكتروني يعزز العدالة

وأكد الشرقاوي أن التصحيح الإلكتروني يمثل نقلة مهمة في منظومة تقييم الطلاب، إذ يقلل من تأثير العامل البشري وما قد يرتبط به من إرهاق أو عوامل نفسية، بما يضمن دقة أكبر في رصد الدرجات وسرعة إعلان النتائج.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2026 

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