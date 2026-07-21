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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز دولي جديد.. جامعة بنها تنضم رسميا لتحالف "الحزام والطريق" الدولي للتعليم الطبي

انضمام جامعة بنها لتحالف الحزام والطريق
انضمام جامعة بنها لتحالف الحزام والطريق
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها انضمام الجامعة رسميا إلى تحالف الحزام والطريق الدولي للتعليم الطبي (BRIMEA)، بعد حصولها على شهادة العضوية الرسمية الصادرة عن أمانة التحالف في يوليو 2026، في خطوة جديدة تعكس المكانة الأكاديمية المتقدمة التي وصلت إليها الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.


وأكد " الجيزاوي " أن انضمام جامعة بنها إلى هذا التحالف الدولي يُعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الجامعة ويأتي تتويجا لجهودها المستمرة في تطوير منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجامعات العالمية بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة للتحول إلى جامعة ذكية ذات مكانة دولية.
 

وأشار  رئيس الجامعة إلى أن عضوية التحالف تتيح فرص واسعة للتعاون في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلا عن تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية، ويعزز جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
 

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب أن الانضمام إلى تحالف BRIMEA سيفتح آفاق جديدة أمام أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب للمشاركة في برامج التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير التعليم الطبي والرعاية الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخريجين والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 

يذكر أن  تحالف الحزام والطريق الدولي للتعليم الطبي (BRIMEA) يضم عددا من الجامعات والمؤسسات الطبية الرائدة حول العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات التعليم الطبي والعلوم الصحية، ودعم الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي بين الدول الأعضاء.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

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