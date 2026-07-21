جامعة بنها تنضم رسمياً إلى تحالف "الحزام والطريق الدولي للتعليم الطبي"

أعلن رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي، انضمام الجامعة رسمياً إلى تحالف الحزام والطريق الدولي للتعليم الطبي (BRIMEA)، بعد حصولها على شهادة العضوية الرسمية الصادرة عن أمانة التحالف، في خطوة جديدة تعكس المكانة الأكاديمية المتقدمة للجامعة دولياً.

وأكد الدكتور الجيزاوي، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن هذا الانضمام يمثل إنجازاً جديداً يتوج جهود الجامعة المستمرة في تطوير منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، بما يتماشى مع استراتيجيتها للتحول إلى جامعة ذكية ذات مكانة إقليمية وعالمية مرموقة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن عضوية التحالف تتيح فرصاً واسعة للتعاون الأكاديمي، وتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، فضلاً عن تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة لإعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية، وبما يعزز جودة الخدمات الصحية.

من جانبه، أوضح عميد كلية الطب الدكتور محمد الأشهب، أن الانضمام إلى هذا التحالف الدولي يفتح آفاقاً جديدة للباحثين والطلاب للمشاركة في برامج التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الخريجين والمنظومة العلاجية.

يذكر أن تحالف (BRIMEA) يضم عدداً من الجامعات والمؤسسات الطبية الرائدة حول العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات العلوم الصحية، ودعم الشراكات الدولية لتطوير الرعاية الصحية بين الدول الأعضاء.