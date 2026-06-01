موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

يشهد برنامج تكافل وكرامة اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع معدلات البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد إيداع المستحقات المالية للملايين من الأسر المستفيدة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يعد البرنامج أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا.

ويواصل برنامج تكافل وكرامة أداء دوره في تقديم الدعم النقدي للمستفيدين، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المستحقة، بما يسهم في توفير مستوى معيشي أفضل للأسر المستفيدة من البرنامج في مختلف أنحاء البلاد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مستحقات معاش تكافل وكرامة الخاصة بشهر يونيو 2026 اعتبارًا من يوم 15 يونيو، وذلك عبر منافذ الصرف المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر، ويحد من التكدسات والازدحام خلال عمليات الصرف.

ويترقب المستفيدون من البرنامج موعد بدء الصرف للاستفادة من الدعم النقدي المخصص لهم، خاصة في ظل أهمية هذه المساعدات في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة ودعم قدرتها على مواجهة متطلبات المعيشة اليومية.

الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددًا من الفئات التي تحتاج إلى الدعم والمساندة الاجتماعية، حيث يشمل البرنامج الفئات الآتية:

1- ذوو الإعاقة وفق تقارير طبية معتمدة.

2- الأطفال الأيتام وأبناء الأسر غير المستقرة اجتماعيًا.

3- المرأة المعيلة، وتشمل الأرملة والمطلقة والمهجورة وزوجة النزيل.

4- كبار السن فوق 65 عامًا.

5- الأسر الأكثر احتياجًا والأسر الفقيرة.

ويأتي إدراج هذه الفئات ضمن المستفيدين من البرنامج بهدف توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال توجيه المساعدات النقدية إلى مستحقيها.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين امكانية الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تسهل الوصول إلى بيانات الاستحقاق وموقف المعاش، وتتمثل هذه الخطوات في:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

2- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3- إدخال الاسم رباعي.

4- تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

5- إدخال رقم الهاتف المسجل.

6- الضغط على زر استعلام.

7- عرض تفاصيل حالة المعاش فورًا.

وتسهم هذه الخدمة الإلكترونية في توفير الوقت والجهد على المواطنين، كما تتيح لهم متابعة حالة الاستحقاق بصورة مباشرة دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات المختصة للاستفسار.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة للحصول على الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة، ومن أبرز هذه الشروط:

1- أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة.

2- وجود أطفال مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

3- عدم عمل رب الأسرة أو الزوجة في وظيفة حكومية.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا.

5- عدم امتلاك أصول مثل الأراضي الزراعية أو السيارات أو العقارات.

وتعد هذه الضوابط من المعايير الأساسية التي تعتمد عليها الجهات المختصة عند دراسة طلبات الحصول على الدعم، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للمعايير المحددة.

أهمية برنامج تكافل وكرامة في دعم الأسر

يواصل برنامج تكافل وكرامة دوره كأحد أبرز برامج الدعم الاجتماعي في مصر، حيث يسهم في توفير مساعدات نقدية منتظمة للأسر المستحقة، الأمر الذي يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعاية.

كما يمثل البرنامج ركيزة مهمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم اللازم لها، بما يعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المستفيدين من البرنامج في مختلف المحافظات.