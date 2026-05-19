قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رصد طائرات مسيرة.. تفعيل الدفاع الجوي فوق جزيرة كيش وأصفهان بإيران
أبو العينين يستجيب لطلب ممدوح عباس: سيراميكا كليوباترا يتنازل عن 15 ألف تذكرة لجماهير الزمالك
رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
لحظات من المحبة.. جيران مسيحيون يشاركون جارتهم فرحة السفر للحج
أرسنال يقترب من لقب البريميرليج بفوز ثمين على بيرنلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟
بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك
إيران عن تهديدات ترامب : قواتنا مستعدة وسترد بسرعة على أي عدوان
تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان الإيرانية
«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة
مذيعة شهيرة تخسر 12 كيلو بسبب الامتناع عن طعام واحد .. تفاصيل
بـ 431 مليار جنيه.. ننقل النواب توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تكافل وكرامة 2026 .. موعد صرف منحة 400 جنيه قبل العيد

تكافل وكرامة 2026.. موعد صرف منحة 400 جنيه قبل العيد
تكافل وكرامة 2026.. موعد صرف منحة 400 جنيه قبل العيد
عبد الفتاح تركي

تكافل وكرامة 2026 .. تصدر برنامج «تكافل وكرامة» قوائم البحث خلال الساعات الأخيرة، مع تزايد تساؤلات ملايين المواطنين في مختلف المحافظات حول موعد صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى 2026 وحرص الأسر الأولى بالرعاية على معرفة تفاصيل الدعم الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي اهتمام المواطنين بمتابعة أخبار برنامج تكافل وكرامة بالتزامن مع استمرار صرف معاشات شهر مايو 2026، بالإضافة إلى متابعة موعد صرف الدعم الإضافي الذي يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة من البرنامج والبطاقات التموينية.

واقرأ أيضًا:

معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو 2026

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات تكافل وكرامة الخاصة بشهر مايو 2026 اعتبارًا من يوم 15 مايو، على أن تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم عمليات الصرف وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس أو تزاحم داخل منافذ الصرف المختلفة.

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة ملايين المواطنين من محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، حيث يعد البرنامج أحد أبرز برامج الدعم النقدي التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.

حقيقة صرف منحة 400 جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة

وأعلنت الحكومة استمرار صرف الدعم الإضافي المخصص للأسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرنامج «تكافل وكرامة» بقيمة 400 جنيه شهريًا، وذلك لمدة 4 أشهر متتالية بدلًا من شهرين، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل ومواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.

تحديث بيانات تكافل وكرامة 2026

ويأتي قرار استمرار صرف المنحة الإضافية في إطار جهود الدولة لتقديم مزيد من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع ارتفاع معدلات البحث حول موعد صرف المبالغ الإضافية قبل عيد الأضحى المبارك.

هل يتم صرف منحة 400 جنيه قبل عيد الأضحى؟

ويتساءل عدد كبير من المواطنين بشأن إمكانية صرف منحة الـ 400 جنيه قبل حلول عيد الأضحى 2026، خاصة في ظل زيادة الاحتياجات الأسرية خلال هذه الفترة، إلا أن الحكومة أكدت استمرار صرف الدعم الإضافي لمدة 4 أشهر متتالية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والبطاقات التموينية.

ويترقب المستفيدون أي تفاصيل جديدة بشأن مواعيد الصرف الرسمية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استمرار صرف معاشات شهر مايو الجاري عبر المنافذ المعتمدة.

معاشات تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والضوابط الأساسية للحصول على معاش تكافل وكرامة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتضمنت الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل البلاد.

عدم وجود دخل ثابت من وظيفة حكومية أو خاصة.

أن يكون من كبار السن أو من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

التزام الأسر التي لديها أطفال بنسبة حضور دراسي لا تقل عن 80%.

عدم امتلاك أراضٍ زراعية أو عقارات.

ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بالمعاش دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية.

معاش تكافل وكرامة شهر يناير

ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن المعاش عبر تنفيذ الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم رباعيًا للمستفيد.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

تسجيل رقم الهاتف المرتبط بالمعاش.

الضغط على زر الاستعلام لعرض التفاصيل كاملة.

أهمية برنامج تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية

ويعد برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم النقدي التي تستهدف توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، حيث يسهم في دعم كبار السن وذوي الإعاقة والأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى تشجيع انتظام الأطفال في التعليم من خلال اشتراط نسب حضور دراسية محددة لاستمرار الحصول على الدعم.

شرط هام لـ حصول الأسر على دعم تكافل وكرامة ..تعرف عليه

كما يواصل البرنامج دوره في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين الأسر المصرية، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ خطط الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.

تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2026 موعد صرف تكافل وكرامة منحة 400 جنيه معاش تكافل وكرامة مايو 2026 صرف منحة تكافل وكرامة دعم تكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة معاشات مايو 2026 منحة عيد الأضحى 2026 شروط تكافل وكرامة رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة دعم الأسر الأولى بالرعاية معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي زيادة تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الاهلي

المفاوضات جارية.. الأهلي يسعى لتحصين نفسه من شكوى توروب في الفيفا

الزمالك

مران اليوم | تخفيف الحمل البدني على لاعبي الزمالك

أدفوكات

أدفوكات يعلن تشكيلة كوراساو لكأس العالم

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد