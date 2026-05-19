لحظات من المحبة.. جيران مسيحيون يشاركون جارتهم فرحة السفر للحج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، وثّقته سيدة مصرية، يُظهر لحظات وداع إنسانية دافئة جمعتها بجيرانها وأصدقائها من المسيحيين، الذين حرصوا على مرافقتها حتى باب المطار أثناء توجهها لأداء مناسك الحج، في مشهد يعكس أسمى معاني التآخي والمحبة والوحدة الوطنية التي تميز المجتمع المصري.

وأظهر الفيديو حالة من البهجة والفرح بين الأهالي، حيث سادت أجواء من الود والترابط الإنساني، وحرص الجيران على توديع السيدة ومشاركتها فرحتها بهذه الرحلة الإيمانية، وسط دعوات صادقة لها بالقبول والعودة سالمة غانمة، في صورة تجسد عمق العلاقات الاجتماعية التي تجمع أبناء الوطن الواحد على اختلاف الأديان.

وقد لاقى المقطع تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بروح المحبة والتسامح التي ظهرت في الفيديو المتداول، معتبرين أنه يعكس حقيقة الروابط القوية التي تجمع المصريين في مختلف المناسبات، خاصة تلك المرتبطة بالقيم الدينية والإنسانية.

ويأتي هذا المشهد ضمن سلسلة من المواقف الإنسانية التي تتكرر في النسيج المصري، والتي تؤكد على حالة من التعايش والتآلف بين المواطنين، وتبرز الصورة الإيجابية للعلاقات الاجتماعية التي تتجاوز كل الفوارق، لتبقى قيم الاحترام والمودة هي العنوان الأبرز في مثل هذه المواقف المؤثرة.