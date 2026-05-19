أبو العينين يستجيب لطلب ممدوح عباس: سيراميكا كليوباترا يتنازل عن 15 ألف تذكرة لجماهير الزمالك

استجاب النائب محمد أبو العينين لطلب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بشأن زيادة أعداد جماهير الزمالك خلال المواجهة المقبلة، وذلك بعد موافقة نادي سيراميكا كليوباترا على التنازل عن 15 ألف تذكرة من حصته لصالح جماهير القلعة البيضاء.

خطوة لدعم الزمالك جماهيريًا

وجاءت هذه المبادرة في إطار مساندة جماهير الزمالك والعلاقة الطيبة بين الطرفين ودعم جماهير القلعة البيضاء ومنحهم الفرصة لمؤازرة فريقهم.

ممدوح عباس يتدخل لإنهاء الأزمة

وكان ممدوح عباس قد طالب بزيادة عدد التذاكر المخصصة لجماهير الزمالك، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على حضور اللقاء، ليتدخل النائب محمد أبو العينين سريعًا ويوافق على التنازل عن جزء كبير من حصة نادي سيراميكا كليوباترا، بما يعكس حالة التعاون والروح الرياضية بين جميع الأطراف.

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين إدارات الناديين انتهت بالاتفاق على تحويل جزء من حصة تذاكر سيراميكا لصالح جماهير الزمالك، بما يساهم في خروج المباراة بصورة تنظيمية وجماهيرية مميزة.

وأشاد عدد كبير من جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموقف أبو العينين وإدارة سيراميكا كليوباترا، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس تقديرًا لأهمية الجماهير ودورها المؤثر في دعم الفرق داخل الملعب. كما وجهت الجماهير الشكر لممدوح عباس على تحركاته من أجل توفير أكبر حضور ممكن لجماهير النادي.