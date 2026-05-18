موقف مصابي الزمالك من مباراة سيراميكا كليوباترا لحسم الدوري

يعاني فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك ، من غياب عدد كبير من العناصر الهامة عن المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

موقف مصابين الزمالك من مباراة سيراميكا

ويعاني المهدي سليمان من إصابة في العضلة الضامة ولن يلحق مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة كما يغيب محمد إسماعيل مدافع الفريق بسبب إصابة العضلة الخلفية.

فيما يعاني أحمد فتوح ومحمد شحاته من شد خفيف وسيلحق الثنائي بالمباراة القادمة من بطولة الدوري.

ويستمر غياب عمر جابر لعدم اكتمال شفاءه من الإصابة التي لاحقته وغاب بسببها عن المباراة الماضية أمام فريق اتحاد العاصمة.

الزمالك وسيراميكا كليوباترا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة معتمد جمال الانتظام في معسكر مغلق بداية من اليوم الاثنين بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي ، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في ظل أهمية المباراة للفريق، خاصة وأنها مواجهة حاسمة على لقب الدوري الممتاز.