الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

شاركت الفنانة اصالة ، جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام ، صورا جديدة لها رفقة ابنتها و حفيدتها.

تفاصيل إطلالة اصالة مع حفيدتها

وتألقت أصالة، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية ملابس كلاسيكية ابرزت جمالها و إناقتها و جعلت إطلالتها شبابية.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز اصالة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد اصالة ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.