قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.

المقادير

- لحم الخروف : 1 كيلو (مقطع مكعبات بدون عظم)

- بهارات المسالا الهندية : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)

- شطة مجروشة : نصف ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الماء : كوب

- كريمة : ربع كوب (سائلة)

- العسل : ملعقة كبيرة

- الكزبرة : كوب (مفرومة)

طريقة التحضير

1. تبلي اللحم ببهارات المسالا والملح جيداً.

2. سخني ملعقة من الزبدة في قدر كبيرة على نار متوسطة.

3. ضعي اللحم في القدر واقليه مع التحريك حتى يتحمر ويصبح لونه بني ثم أزيلي اللحم وضعيه في طبق واتركيه جانباً.

4. في نفس القدر ضعي ملعقة الزبدة الأخرى على نار متوسطة وأضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح طريا لمدة 5 دقائق.

5. أضيفي الكركم ومعجون الزنجبيل والثوم المهروس واطهي لمدة دقيقة ثم أضيفي الشطة المجروشة ومعجون الطماطم وحركي حتى تمتزج المكونات.

6. أضيفي اللحم المحمر للمزيج والماء وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج اللحم.

7. أضيفي الكريمة والعسل بعد أن ينضج اللحم.

8. اسكبي المزيج في طبق التقديم ووزعي الكزبرة المفرومة على الوجه.

9. قدميه ساخنا إلى جانب الأرز المفلفل.