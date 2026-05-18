موهبة منتخب مصر تقترب من العودة.. والأهلي يتحرك لحسم الصفقة الأوروبية

بدأ اسم هيثم حسن يفرض نفسه بقوة داخل النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة بعدما كشفت مصادر داخل القلعة الحمراء عن وجود اللاعب ضمن الحسابات الفنية لتدعيم الفريق في المرحلة المقبلة وسط تحركات تهدف لإعادة تشكيل قائمة الأهلي بصفقات قادرة على استعادة الهيمنة المحلية والقارية.

ورغم أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ حتى الآن فإن المؤشرات القادمة من النادي تؤكد أن جناح ريال أوفييدو أصبح أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة خاصة مع اقتراب اللاعب من مغادرة النادي الإسباني عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

اهتمام قديم يعود إلى الواجهة

بحسب مصادر مطلعة داخل الأهلي فإن اهتمام النادي بضم هيثم حسن ليس وليد اللحظة بل يعود إلى فترة تولي محمد رمضان منصب المدير الرياضي، حيث جرى التواصل مع اللاعب أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

لكن اللاعب فضل وقتها الاستمرار في رحلته الأوروبية على أمل تثبيت أقدامه في الكرة الإسبانية خاصة في ظل صغر سنه والإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها.

ومع تغير الظروف الحالية باتت فرص انتقاله إلى الأهلي أكثر واقعية من أي وقت مضى خصوصاً بعد تراجع وضع ناديه واقتراب اللاعب من الدخول في العام الأخير من عقده وهو ما يمنح الأهلي مساحة للتحرك بشكل أكبر خلال سوق الانتقالات المقبلة.

موهبة هجومية تناسب مشروع الأهلي

ينظر إلى هيثم حسن داخل الأهلي باعتباره مشروع نجم كبير قادر على صناعة الفارق مستقبلاً لما يمتلكه من سرعة كبيرة ومهارات فردية مميزة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

كما ترى الإدارة أن اللاعب يتماشى مع سياسة النادي الجديدة التي تستهدف ضم عناصر صغيرة السن تمتلك خبرات أوروبية ويمكن البناء عليها لسنوات طويلة.

ويحظى اللاعب أيضاً بمتابعة من الجهاز الفني لمنتخب مصر وهو ما يزيد من قيمته الفنية والتسويقية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية المقبلة.

كأس العالم تحسم القرار

ورغم الاهتمام الواضح من الأهلي فإن مستقبل اللاعب لم يحسم بعد حيث تشير المعلومات إلى أن هيثم حسن ينتظر اتضاح الصورة بشأن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته القادمة.

ويرى اللاعب أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرته ولذلك يسعى لاختيار الخطوة التي تضمن له الاستمرار في دائرة المنافسة الدولية سواء عبر البقاء في أوروبا أو خوض تجربة جديدة داخل المنطقة العربية.

زكريا الدهشوري يدخل الصورة

وفي الوقت نفسه يواصل الأهلي مراقبة أكثر من اسم آخر لدعم الخط الأمامي أبرزهم المغربي زكريا الدهشوري مهاجم ديبورتيفو لاكورونيا والذي لفت الأنظار بأدائه في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

لكن المصادر أكدت أن الأمر لا يزال في مرحلة المتابعة الفنية فقط دون وجود أي مفاوضات رسمية مع اللاعب أو ناديه حتى الآن.

الأهلي يجهز لثورة صفقات

داخل القلعة الحمراء هناك قناعة واضحة بأن الفريق بحاجة إلى تدعيمات قوية خلال الفترة المقبلة بعد موسم شهد الكثير من التذبذب على مستوى الأداء والنتائج.

الإدارة تسعى لتوفير عناصر تمتلك الجودة والقدرة على صناعة الفارق فوراً خاصة مع ضغط البطولات المحلية والقارية ورغبة النادي في استعادة السيطرة الكاملة على المشهد الأفريقي.

ولهذا السبب تتحرك لجنة الكرة في أكثر من اتجاه بالتوازي سواء داخل أفريقيا أو في الدوريات الأوروبية بحثاً عن صفقات تمنح الفريق حلولاً هجومية جديدة.

تركيز كامل قبل مواجهة المصري

وعلى الجانب الفني يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي المرتقبة في الجولة الأخيرة من مجموعة التتويج بالدوري المصري حيث قرر الجهاز الفني الدخول في معسكر مغلق مبكر بداية من اليوم الإثنين من أجل فرض حالة من التركيز والاستقرار داخل الفريق.

ويأمل الأهلي في إنهاء مشواره المحلي بأفضل صورة ممكنة مع انتظار نتائج المنافسين المباشرين في سباق اللقب.

لكن بعيداً عن أجواء المنافسة الحالية يبقى ملف الصفقات هو العنوان الأبرز داخل النادي خاصة مع تصاعد الحديث حول إمكانية اقتراب الأهلي من حسم واحدة من أبرز المواهب المصرية المحترفة في أوروبا.