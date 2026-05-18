موقف معتمد جمال من الاستمرار مع الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

تعرض نادي الزمالك لخسارة قاسية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في مباراة نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفتح خسارة لقب الكونفدرالية أمام رحيل معتمد جمال المدير الفني للزمالك بعد فقدان اللقب الإفريقي والذي كان يعول عليه مجلس الإدارة لحل الأزمة المالية بعد الحصول على الجائزة المالية المقدرة بنحو 4 مليون دولار.

لكن رفض الزمالك الخوض في قرار رحيل المدير الفني للفريق بسبب المباراة الهامة لحسم بطولة الدوري المصري.

وتحدد مباراة الزمالك وسيراميكا الموقف النهائي من استمرار معتمد جمال أو رحيله عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

ويلعب الزمالك أمام منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء في ختام بطولة الدوري.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل أمام سيراميكا كليوباترا لحسم لقب بطولة الدوري دون النظر لنتائج منافسيه سواء بيراميدز أو الأهلي.