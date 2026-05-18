التضامن توفر خدمات الإتاحة لحجاج الجمعيات من ذوي الإعاقة وكبار السن

عملت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عيد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة خدمات الإتاحة لحجاج الجمعيات الأهلية من ذوي الإعاقة وكبار السن.

وقامت البعثة بتوفير المزيد من الكراسي المتحركة في كافة الفنادق المتواجد بها حجاج الجمعيات الأهلية سواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن التعاقد مع وسائل نقل حديثة تتوفر فيها خدمات الإتاحة للتيسير على الحجاج كبار السن وذوي الإعاقة.

كما عملت البعثة كذلك على مراجعة كافة الأمور في مشعري عرفات ومني للتأكد من توافر كافة الخدمات للتيسير على حجاج الجمعيات الأهلية في أداء المناسك، فضلا عن المتابعة الدقيقة للمشرفين للتأكد من تقديم كافة الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية.

وعملت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ ثلاثة مستويات لحج الجمعيات الأهلية، المستوى الأول الإقامة بفنادق خمسة نجوم في ساحة الحرم المكي، المستوى الثاني فنادق مصنفة تبعد نحو 800 متر عن الحرم، أما المستوى الثالث فنادق مصنفة تبعد نحو 1400 متر عن الحرم المكي، كما تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا مدرب ومجهز لمتابعة الحجاج طوال مدة الرحلة وذلك حرصا على راحة الحجاج وتفرغهم للعبادة.

كما شمل التعاقد على الإقامة بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة على توفير وجبتي " إفطار + غذاء" يوميا بنظام البوفيه المفتوح، فضلا عن التعاقد على خدمات المشاعر المقدسة "منى- عرفات" من خلال توفير خيام مكيفة ووجبات ساخنة وجافة طوال فترة المشاعر.