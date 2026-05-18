63 عاماً على بوابتنا الأولى للعالم.. مطار القاهرة تاريخ عريق وتطوير يواكب الجمهورية الجديدة

يوافق اليوم، الثامن عشر من مايو، ذكرى مرور 63 عاماً على الافتتاح الرسمي لمطار القاهرة الدولي؛ بوابة مصر الأولى إلى العالم، وأحد أبرز المطارات المحورية في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والذي يواصل مسيرته الوطنية الممتدة منذ عام 1963 كركيزة أساسية للنقل الجوي في المنطقة وشاهداً على تحديث منظومة الطيران المدني المصري.

من قاعدة "باين فيلد" إلى “ميناء القاهرة الجوي”

تعود النشأة التاريخية للمطار مع تأسيس مصلحة الطيران المدني المصرية، والتي آلت إليها إدارة المطارات والمنشآت الجوية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكان من بينها قاعدة «باين فيلد» العسكرية، حيث جرى تطويرها وتحويلها إلى مطار مدني دولي لمواكبة حركة السفر المتنامية في ذلك الوقت.

ولاحقاً، تم تغيير اسم المطار ليكون «مطار فاروق الأول»، قبل أن يُعاد تسميته مرة أخرى عقب ثورة يوليو المجيدة ليصبح «ميناء القاهرة الجوي»، وصولاً إلى اللحظة التاريخية بالافتتاح الرسمي والتشغيل الكامل في 18 مايو 1963، بطاقة استيعابية بلغت آنذاك نحو 5 ملايين راكب سنوياً.

طاقة استيعابية تتجاوز 30 مليون راكب

وعلى مدار تاريخه الممتد لأكثر من ستة عقود، شهد مطار القاهرة الدولي مراحل متتابعة من التطوير والتحديث شملت البنية التحتية والخدمات، حتى قفزت طاقته الاستيعابية اليوم لتتجاوز 30 مليون راكب سنوياً، حيث يضم المطار حالياً:

  • ثلاثة مبانٍ رئيسية للركاب: تشمل مباني (1، و2، و3)، بالإضافة إلى مباني الطيران الخاص ومبنى الرحلات الموسمية.
  • منظومة تشغيل عالمية: يخدم المطار ثلاثة مدارج رئيسية (Runways)، وبرجا مراقبة مزودان بأحدث أنظمة الملاحة الجوية العالمية لاستقبال مختلف أنواع الطائرات العملاقة.

رقمة شاملة وتحول رقمي ذكي

ويشهد المطار في الوقت الراهن حزمة مشروعات شاملة تستهدف التحديث والتحول الرقمي الشامل، والتي ترتكز على محاور رئيسية تشمل:

  • تطوير البنية التحتية: عبر توسعة مباني الركاب، وتطوير منظومة الطرق والمحاور والمداخل والمخارج المؤدية للمطار، فضلاً عن رفع كفاءة مناطق الانتظار والخدمات الترفيهية.
  • التحول الرقمي والخدمات الذكية: من خلال إطلاق تطبيقات ذكية للمسافرين، وتوفير أنظمة إنهاء إجراءات السفر ذاتياً (Self Check-in)، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني لتقليل زمن الإجراءات.
  • المنظومة الأمنية واللوجستية: عبر إدخال أحدث تقنيات الفحص والمراقبة، وتحديث منظومة الأمتعة والسيور، والتوسع في بوابات السفر الإلكترونية لضمان انسيابية وأمان حركة السفر، بجانب تطوير منظومة الشحن الجوي والخدمات الأرضية.

شهادات دولية متميزة وواجهة ثقافية وحضارية

تُوِجت جهود التطوير المستمرة بحصول مطار القاهرة الدولي على العديد من الجوائز والشهادات الدولية المرموقة من مجلس المطارات الدولي (ACI) والجهات المختصة، ومن أبرزها:

  • شهادة الاعتماد الصحي للمطارات (AHA).
  • شهادة جاهزية السلامة والصحة العامة والأوبئة (PHSRP) من مجلس المطارات الدولي (ACI) لمدة ثلاث سنوات في عام 2023.
  • جوائز الاستدامة والريادة البيئية من المجلس الدولي للمطارات (ACI).
  • تجديد شهادات الأيزو المتكاملة للجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية عام 2024.
  • ألقاب تاريخية تشمل: أفضل مطار في إفريقيا عام 2006، والمركز الأول إفريقياً في الشحن الجوي عام 2019.

وإلى جانب دوره التشغيلي والاقتصادي البارز، يمثل المطار واجهة حضارية وثقافية لمصر؛ حيث يحتضن متحفاً فريداً يضم قطعاً أثرية فرعونية متميزة، تمنح المسافرين من مختلف دول العالم لمحة عن الحضارة المصرية العريقة فور وصولهم إلى أرض الوطن، ليظل دائماً رمزاً للتطور المستمر وركيزة الطيران في المنطقة.

مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة ذكرى افتتاح مطار القاهرة وزارة الطيران

بالأسود الجريء.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي

