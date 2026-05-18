بالأسود الجريء.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بأنوثتها

شاركت هنادى ابنة النجمة فيفي عبده جمهورها، عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديهوات إنستجرام صورا جديدة لها.

تفاصيل إطلالة ابنة فيفى عبده..

وظهرت هنادى مرتدية فستانا باللون الاسود الذى اتسم بستايل قشر السمك مكشوف الاكتاف و هو ما ابرز انوثتها.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ابنة فيفى عبده بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.