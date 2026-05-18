الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

عزة عاطف

أحدثت شركة مرسيدس بنز الألمانية تحولاً مثيرًا للجدل في قطاع الفخامة المطلقة مع كشف ملامح طرازها المدرع الجديد إسكلاس إس 680 جارد المخصص لعام 2027. وفي هذه الطبقة فائقة الثراء، لم يعد التميز مقتصرًا على الأرقام السعرية الضخمة أو خيارات الطلاء المخصصة، بل بات مرهونًا بالموافقات الأمنية؛ حيث أعلنت الشركة الألمانية عن تحولها إلى حارس جيوسياسي يفرض فحصًا صارمًا للخلفية الأمنية للمشترين قبل السماح لهم بامتلاك هذه القلعة المتحركة. 

وعلاوةً على ذلك، وضعت مرسيدس مواطني ومقيمي الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية على القائمة السوداء المحظورة تمامًا من الشراء، مما يعكس تصاعد التوترات السياسية والمخاوف الدولية من انتقال التقنيات الحساسة في عام 2026.

محرك ميكانيكي بـ12 أسطوانة وحصانة عسكرية استثنائية لعام 2026

تعتبر سيارة جارد المدرعة الجديدة لعام 2027 بمثابة الملاذ الأخير والمحافظ على استمرار محركات الاثني عشر أسطوانة الجبارة في خطوط إنتاج مرسيدس، بعيدًا عن أي تحول كهربائي أو هجين. 

وتوفر المركبة مستويات حماية باليستية مرعبة قادرة على التصدي للهجمات الصاروخية ومقذوفات البنادق الهجومية وشظايا القنابل اليدوية، بفضل دروع فولاذية وزجاج متعدد الطبقات شديد الكثافة تم دمجها سرًا داخل الهيكل أثناء مرحلة البناء الأولي وليس كتعديل لاحق. 

وميكانيكيًا، يضمن المحرك الضخم توليد قوة ميكانيكية هائلة وعزم دوران استثنائي يسمح للمركبة فائقة الثقل بالهروب السريع والتسارع الخاطف من مواقع الخطر دون أي تأثر بالوزن العملاق للدروع لعام 2026.

سعر مرسيدس S 680 جارد 2027

سرية مطلقة وخيارات تخصيص مخفية لعام 2027

إلى جانب الفحص الأمني الصارم، تحيط مرسيدس عملية البيع والتجهيز بسياج من السرية المطلقة؛ إذ لا تتيح الشركة قائمة المواصفات أو خيارات التعديل الداخلي للعامة، بل يتم كشفها فقط للمشترين المعتمدين من الرؤساء، والدبلوماسيين، والشخصيات الرفيعة التي تجتاز الفحص بنجاح. 

وتشمل التجهيزات المتاحة أنظمة طوارئ متطورة لتوليد الأكسجين النقي داخل المقصورة في حال التعرض لهجمات كيميائية، وإطارات قادرة على السير وهي فارغة تمامًا من الهواء لمسافات طويلة. ومع بدء قبول الطلبات المحدودة لعام 2027، تؤكد مرسيدس أن القوة الحقيقية في العصر الحالي لم تعد تكمن في القدرة على الشراء، بل في الحصول على حق الامتلاك لعام 2026.

