حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

قال الإعلامي خالد الغندور إن هناك بعض الأخبار عن خصم 500 ألف جنيه أو 600 ألف من مستحقات نادي الزمالك لدى كاف بسبب غرامات سابقة تخص بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

وأضاف:" الحقيقة الزمالك لم يخصم له أي أموال تخص عقوبات والمبالغ القديمة تم خصمها من مكافات البطولات السابقة ونادي الزمالك قام بالطعن على القرارت في محكمة كاس".

وكان قد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الانتظام في معسكر مغلق بداية من اليوم الاثنين بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي ، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في ظل أهمية المباراة للفريق، خاصة وأنها مواجهة حاسمة على لقب الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.