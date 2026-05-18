جمال حمزة: يجب تسريح فريق الزمالك ما عدا هذا السداسي

طالب جمال حمزة نجم الكرة المصرية السابق، برحيل مجموعة من لاعبي الزمالك عقب الخسارة من اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.



وقال حمزة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: 6 لاعبين بس اللي في الزمالك اللي تنفع تلبس من الشخصيات دي وعلى رأسهم خوان بيريرا وعبد الله السعيد.



وأضاف: لما تعمل تغيير في الزمالك بتقول ياريتني ماعملت، وضغط المباريات والبطولات عامل ضغط بدني عليهم وهما مش مستحملين.



وتابع: هناك لاعيبة خافوا وايضاً لاعيبه قالوا مالماتش سهل اهو ، وادم كايد حرام يكون موجود داخل الزمالك.



واختتم حمزة تصريحاته قائلا: الكبار مش عارفين يلعبوا عشان الناشئين يلعبوا.