لوم شديد بصوت عال.. مشادات بين لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية.. فماذا حدث؟

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن مشادات لاعبي الزمالك بعد خسارة لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة أمس.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك: خناقات بالجملة بين لاعبي الزمالك فور انتهاء مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والتي انتهت بهزيمة الزمالك ٠/١ وخسارة كاس الكونفدرالية الافريقي ، ابرز هذة الخناقات كانت بين عبد الله السعيد وعواد حارس مرمي الزمالك ، عبد الله السعيد وجه لوم شديد بصوت عالي لعواد لفشلة في صد اي ضربة جزاء من ثماني ضربات جزاء ٦ منهم اتلعبوا في نفس المكان.

وتلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.