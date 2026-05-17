عصام مرعي: مباراة سيراميكا كليوباترا الفرصة الأخيرة أمام لاعبي الزمالك

أكد عصام مرعي نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز هي الفرصة الأخيرة للاعبي الزمالك من اجل مصالحة الجماهير.

وقال مرعي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مباراة سيراميكا كليوباترا نقطة فاصلة وأخر فرصة لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد مباراة اتحاد العاصمة.

وأضاف: اسكواد الزمالك ليس الأقوى واتحاد العاصمة سيطر على نص ملعب الزمالك واللاعب الكبير بتاع المباريات الكبيرة

وتابع: خوان بيزيرا لاعب مهم وقوي ولكن مجاش في مباريات الأهلي واللاعب الكبير يظهر في مثل هذه المباريات.