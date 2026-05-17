محمود فتح الله: بعض الأصوات الزملكاوية يجب أن تلتزم الصمت في هذه المرحلة

أكد محمود فتح الله، لاعب نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق قدموا مستويات قوية خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجحوا في الوصول إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب تصدر جدول الدوري المصري.

وقال محمود فتح الله في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن الفريق الأبيض يعيش حالة من التركيز في مرحلة مهمة من الموسم، خاصة مع اقتراب مباراة حاسمة يوم الأربعاء المقبل.

وشدد فتح الله على ضرورة دعم اللاعبين والجهاز الفني، قائلًا إن بعض الأصوات داخل الوسط الزملكاوي يجب أن تلتزم الصمت في هذه المرحلة، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن لاعبي الزمالك يستحقون الإشادة على ما قدموه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدًا أنهم نجحوا في إسعاد الجماهير وإعادة الفريق للمنافسة بقوة على أكثر من بطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية المساندة الكاملة للمدرب معتمد جمال واللاعبين، مشيرًا إلى أن الانتقادات في هذه المرحلة قد تؤثر سلبًا على الفريق، رغم أن الأخطاء جزء طبيعي من كرة القدم.