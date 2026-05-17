السجن المشدد 15 عاما لمتهم في عين شمس بالانضمام لتنظيم داعش
من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"
وزير التخطيط: الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الشمول الاقتصادي وليس بديلاً عن الأيدي العاملة
19 يوليو.. محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر
احذروا من تلك العلامات.. كيفية اختيار الأضحية السليمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه العلاقة الإيجابية مع الأنثى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس _ جامعة الأزهر
د. عصام محمد عبد القادر

يرتقي المرء حين يتأمل ذاته ويغوص في أعماقها؛ فيكتشف أنها معيار للنضج العقلي والسمو الوجداني؛ ويرى كيانـًا فريدًا تتشكل ملامحه من تفاصيل لا تتكرر؛ فيصير كل فرد عالمـًا قائمـًا بذاته نائيـًا عن النمطية؛ وهذا الاختلاف الفطري لا يمثل صراعـًا لكنه ثراء يمنح الحياة معنـًا وزخمـًا؛ ويفتح سبلًا لاكتشاف الجمال الإنساني؛ فإدراك ذلك يدعو لتجاوز الضيق واستيعاب الآخر بقلب متسع وعقل يؤمن بالخصوصية؛ فيمتزج الود بالتقدير ليصبح القبول أساس الوصال وسبيل بلوغ مراتب النبل والرفعة.
يستقر في الوجدان بلا ريب أن لكل نفس بشرية، والأنثى على وجه الخصوص، موطن للأصالة ومنبع للرقي الفطري؛ فمن أسمى مراتب الحكمة النظر إليها بعين التوقير وبصيرة الإجلال؛ بوصفها كيانـًا غنيـًا بقدرات ذهنية ومشاعر متفردة تجعلها عالمـًا قائمـًا بذاته؛ وهذا الثراء يمثل قيمة عالية لا تقف عند الشخص؛ إذ تمتد لتغذي الفكر برؤى جديدة؛ فيصير تقدير هذه الفرادة والاعتزاز بها معيارًا أخلاقيـًا يعكس سعة الأفق ونقاء السريرة؛ ويحتفي بجمال التنوع الإنساني الخلاق وبناء الروابط القوية.
يتطلب الرقي الإنساني في أبهى صوره الانفتاح تجاه الأنثى بوصفها ذاتـًا مستقلة، تحمل ملامح فريدة، وخصائص فطرية تمنح الحياة توازنها وبهجتها؛ ويشكل هذا التوجه قاعدة لبناء علاقات اجتماعية ترتقي بآداب التعامل وتنهض بسلوك الفرد والمجتمع؛ فتقدير الخصوصية الفطرية يعزز روابط المودة والتعاون المثمر؛ ويخلق بيئة تحترم التنوع وتؤمن بقيمة التكامل البشري؛ مما يؤدي إلى استقرار مجتمعي شامل يعتمد الاحترام المتبادل أساسـًا للتعامل الراقي؛ محققـًا بذلك غايات نبيلة تضمن كرامة الإنسان وتبرز سمات التحضر.
يستلزم إتاحة المجال للأنثى؛ لتفصح عن مكنوناتها، وتستثمر طاقاتها، بعيدًا عن القوالب النمطية، والقيود الذهنية المعيقة لطموحها؛ واستيعاب هذا التنوع لا يمثل قبولًا مؤقتًا؛ لكنه احتفاء صادق بجمال التباين المغني للتجربة البشرية والمعزز لثقافة الإشادة؛ كما يمهد لتعايش متناغم قائم على الدعم المتقاسم والاعتزاز بالقيمة الإنسانية الرفيعة؛ قيمة يعبر عنها كل طرف ضمن هذا التكامل الحياتي البديع؛ محققـًا بذلك توازنـًا مجتمعيـًا يدعم الإبداع، ويؤصل لمبادئ الاحترام المتبادل في كافة الميادين؛ سعيًا نحو بناء حضاري متفرد.
يُعدُّ التبصر العميق في كنه المكنونات العاطفية للأنثى مدخلًا أساسيًا لإرساء التناغم القلبي، وبناء صلات قوية لا تعرف الوهن؛ فهذه التعبيرات تعكس تجربة شعورية متفردة، تنبع من أعماق نفسية لا يمكن حصرها؛ ويشكل الاحتواء الصادق والاهتمام الحقيقي بالتفاصيل دعامة لترسيخ الثقة وبث الطمأنينة؛ فيُقابل هذا العطاء باستجابة عاطفية رقيقة تعزز الترابط؛ وترتقي بالصلة نحو فضاءات رحبة من الجمال والمعنى؛ غامرة إياها بروح المودة والوفاء الصادق المستمر؛ محققة بذلك استقرارًا نفسيًا وتفاهمًا متبادلًا يدعم الروابط الإنسانية ويعلي قيم الامتنان والود.
يُمثِّلُ تشييد أواصر المودة قاعدة تقوم على القبول والتغاضي عن الهفوات العابرة؛ بوصفه أساسـًا لاستقامة الود ونماء الصلة؛ فاستبدال النقد اللاذع بالتجاوز الحكيم وصناعة الأعذار مسلك يصون المشاعر من الذبول؛ كما يعزز الثقة المتبادلة ويمنح الروابط متانة تقاوم المتغيرات؛ مما يحقق استقرارًا نفسيًا وتوافقـًا وجدانيـًا يعلي قيم التسامح؛ ويجعل من التعامل الإنساني مساحة رحبة للبناء والعطاء الصادق؛ مؤكدًا نبل المقصد وسلامة المنهج في بناء علاقات قائمة على التثمين والاحترام المشترك؛ رغبة في بلوغ مراتب النضج والتحضر.
يُشكل التخلي عن حصر الأنثى في قوالب ضيقة، أو وضع تصورات مسبقة؛ مع الإيمان بخصوصية كيانها؛ استثمارًا في استدامة الود وبقائه نابضـًا؛ فهذا النهج يقود العلاقة نحو السكينة والطمأنينة؛ نائيـًا عن أوهام الهيمنة؛ كما يصون المحبة ويعزز الروابط القائمة على التكريم والتوقير الثنائي؛ مما يحقق توازنـًا وجدانيـًا وبناءً أسريـًا سليمـًا؛ ويفتح سبلًا للتعاون المثمر القائم على الثقة؛ مؤكدًا نبل المقصد في رعاية المشاعر وضمان كرامة الذات؛ رغبة في ترسيخ قيم التفاهم والارتقاء بالتعامل الإنساني في كافة مساراته الحياتية.

السمو الوجداني الوجدان الخصوصية التقدير القبول الوصال

منى العمدة
الحسن عادل
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
