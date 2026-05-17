أحمد موسى: الدلتا الجديدة ستحقق طفرة نوعية في الزراعة المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن مشروعات الدلتا الجديدة تمثل نقلة نوعية في الزراعة المصرية، موضحًا أن كل دائرة زراعية داخل المشروع تبلغ مساحتها نحو 120 فدانًا مزروعة بالكامل ضمن منظومة حديثة للإنتاج.



زراعة بنجر السكر

وأشار موسى إلى أن الدولة توسعت هذا العام في زراعة بنجر السكر بإجمالي نحو 120 ألف فدان، لافتًا إلى أن الزيادة في الإنتاج الزراعي ساهمت في تقليل الاعتماد على الاستيراد بشكل ملحوظ.

استمرار التوسع في الإنتاج

وأضاف أن مصر نجحت خلال العام الجاري في توفير نحو مليون طن من القمح كانت تُستورد من الخارج، متوقعًا أن يصل حجم التوفير إلى نحو 3 ملايين طن بحلول عام 2027، في حال استمرار التوسع في الإنتاج المحلي.

تعزيز الأمن الغذائي

وأكد أن مشروعات “مستقبل مصر” والدلتا الجديدة تحقق إنتاجية أعلى من بعض الأراضي القديمة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، مع متابعة دقيقة من القيادة السياسية لمعدلات التنفيذ والتقدم على أرض الواقع.