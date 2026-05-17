أحمد موسى: الدلتا الجديدة تستهدف توطين مليون مواطن خلال 4 سنوات| بث مباشر

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن مشروع “الدلتا الجديدة” يُعد واحدًا من أضخم المشروعات القومية التنموية في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في خطط الدولة للتوسع العمراني والزراعي.

توطين نحو مليون مواطن

وأوضح موسى أن المشروع يستهدف توطين نحو مليون مواطن خلال 4 سنوات فقط داخل المنطقة الجديدة، التي تمتد على مساحة تُقدّر بنحو 2.1 مليون فدان.

تعزيز الاستقرار السكاني

وأشار إلى أن المشروع يمتد عبر عدة محافظات تشمل البحيرة ومطروح والفيوم والجيزة، بما يعكس طبيعته كتنمية متكاملة وليست زراعية فقط، لافتًا إلى أنه يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار السكاني وتوسيع الرقعة المعمورة في مصر.