اقتصاد

بقيمة 120 جنيها.. ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مصر

علياء فوزى

شهد سعر الذهب في السوق المحلي ارتفاعا طفيفا، وسجل عيار 21 الآن 6890 جنيها للبيع مقابل 6875 جنيها بمستهل التعاملات المسائية بزيادة 15 جنيها.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات السائية اليوم الأحد 17 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17 مايو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7875 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7815 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6890 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6840 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5905 جنيهاً. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5865 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4595  جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4560 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب  الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.120 ألف جنيه مقابل 55 الف بمستهل التعاملات المسائية بارتفاع 120 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.720 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 244920 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 243140 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة سعر  اليوم نحو  53.97 جنيه مقابل 53.20 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4537.8 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

