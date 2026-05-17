استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية، وذلك بعد موجة تراجع حادة شهدتها الأسواق العالمية في ختام تعاملات الجمعة الماضية، انعكست علي السوق المحلي.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الأحد 17 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 17 مايو 2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 547 ريالا سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 501.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 478.70 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 410.25 ريال سعودي.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3829.7 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17016.7 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 4537.8 دولارات.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.