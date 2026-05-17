مافيش هدر للماء| وزير الري يكشف تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن مشروع الدلتا الجديدة من أضخم المشروعات الزراعية في مصر، مضيفا أنه يتم معالجة المياه لهذا المشروع في أكبر محطة معالجة في العالم.

وتابع الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن المشروع يتضمن 13 محطة رفع تُعد من أكبر محطات الرفع في المشروعات الزراعية على مستوى العالم، حيث تتحرك المياه عبر مسار يصل إلى 170 كيلومترًا لنقلها إلى مناطق الزراعة.

وأضاف الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن إجمالي كميات المياه المتاحة تصل إلى 9 ملايين متر مكعب، يتم توجيهها لزراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية ضمن مشروع الدلتا الجديدة.

وأكمل :"مافيش مياه في مصر تهدر والري بالغمر لا يهدر الماء لان هناك صرف مبطن".