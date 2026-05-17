الوادي الجديد: مراجعات لطلاب المرحلة الإعدادية في المساجد

أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرة تعليمية ومجتمعية بارزة، تهدف إلى إقامة مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المساجد، تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والأوقاف بالمحافظة.

تعظيم الدور المجتمعي والثقافي للمساجد

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان، إن هذه المراجعات تهدف إلى تعظيم الدور المجتمعي والثقافي للمساجد، والتخفيف عن أولياء الأمور، والحد من الدروس الخصوصية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشهدت مساجد الوادي الجديد في أول أيام المراجعات حضورًا طلابيًا لافتًا، يعكس اهتمام الطلاب وحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة القيمة، لا سيما مع اقتراب امتحانات نهاية العام.