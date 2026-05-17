أتلتيكو مدريد يهزم جيرونا في الدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد الفوز على جيرونا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر أديمولا لوكمان في الدقيقة 21.

وبهذا الانتصار، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الرابع، ليحسم رسميًا بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما واصل جيرونا معاناته في جدول الترتيب، بعدما تجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثامن عشر

وشهدت المباراة وداع الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد للجماهير حيث خاض الروخي بلانكوس آخر مباراة على ملعبه هذا الموسم.