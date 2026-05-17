بحضور وليد صلاح الدين.. عمرو الجزار مدافع الأهلي يحتفل بزفافه| صور

احتفل عمرو الجزار، مدافع النادي الأهلي، بحفل زفافه اليوم الأحد بحضور الأهل والأصدقاء، في أجواء عائلية ،خاصة أن اللاعب قرر تأجيل حفل زفافه منذ يناير الماضى بسبب ارتباطاته الكروية السابقة مع الفريق.

وحرص وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي على حضور حفل زفاف عمرو الجزار، بينما غاب نجوم الفريق استعدادا للمباراة القادمة في الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي.

يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، على استاد استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.