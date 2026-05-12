أشرف نصار يكشف موقف النادي من ضم أو استعادة عمرو الجزار

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي لا يفكر مطلقًا في عودة اللاعب عمرو الجزار إلى صفوف الفريق، حتى في حال قيام النادي الأهلي بفتح الباب أمام رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نصار، في تصريحات تلفزيونية، أن الفريق يمتلك وفرة عددية كبيرة في خط الدفاع حاليًا، وهو ما يجعل التعاقد مع مدافعين جدد أو استعادة لاعبين في نفس المركز أمرًا غير مطروح.

وقال إن أولويات البنك الأهلي في الفترة الحالية تتركز على تدعيم مراكز أخرى تحتاج إلى دعم فني، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق قبل المرحلة المقبلة.