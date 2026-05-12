الأهلي يفتتح عددا من المشروعات الإنشائية بفرع مدينة نصر

افتتح النادي الأهلي اليوم عددًا من المشروعات الإنشائية الجديدة بفرع النادي بمدنية نصر، اشتملت على المقر الجديد لمكتب الشهر العقاري، ومكتب الاشتراكات، وغرف خلع الملابس، وملعبي كرة قدم من النجيل الصناعي، وذلك ضمن الخطة الإنشائية والخدمية المقدمة للأعضاء داخل الفرع.

حضر الافتتاح الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والعميد محمود حزين، مدير فرع مدينة نصر، والمستشار هشام عبدالمجيد، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارين عمرو صقر، وسامح رمضان وسامح عزام، أعضاء المكتب الفني، ومحمد فاروق، رئيس قطاع الشهر العقاري.

أكد المهندس سامح علي، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة أن مبنى الشهر العقاري الجديد تم تنفيذه وفق أحدث التجهيزات العالمية، بما يضاهي المبنى المقام بفرع النادي بالشيخ زايد.

وأشار إلى أن مقر الشهر العقاري الجديد يحقق جميع متطلبات تقديم الخدمات بسهولة ويسر للأعضاء، إلى جانب افتتاح مبنى الاشتراكات وغرف الملابس التي تخدم ملاعب «السلة واليد والطائرة» داخل الفرع، إضافة الى افتتاح ملعبين لكرة القدم بالنجيل الصناعي؛ بما يساهم في زيادة عدد الملاعب التي تخدم الأعضاء.