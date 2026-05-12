تصنيف أندية العالم.. قفزة جديدة للزمالك وتقدم الأهلي وبيراميدز

شهد التصنيف العالمي للأندية الصادر اليوم، الثلاثاء، من موقع "فوتبول داتا بيز"، تقدم الثلاثي المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز في ظل النتائج القوية التي حققتها الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة على المستويين المحلي والقاري، بينما حافظ بايرن ميونخ الألماني على صدارة التصنيف العالمي متفوقا على أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

بيراميدز يواصل الهيمنة محليا وقاريا

واصل نادي بيراميدز تألقه بعدما تقدم إلى المركز الـ70 عالميا بدلا من المركز الـ72 في التصنيف السابق عقب تتويجه بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على زد بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

واحتفظ بيراميدز بصدارة قائمة الأندية المصرية، كما جاء في المركز الثاني أفريقيا خلف صن داونز الجنوب أفريقي، الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الجيش الملكي المغربي.

الأهلي يقترب من المئوية العالمية

من جانبه، تقدم النادي الأهلي إلى المركز الـ102 عالميا بدلا من المركز الـ104 في التصنيف الماضي بعد فوزه على إنبي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحافظ الأهلي على موقعه كثاني أفضل فريق مصري خلف بيراميدز، بينما جاء في المركز الثالث على مستوى القارة الأفريقية.

الزمالك يقفز 9 مراكز عالميا

وحقق نادي الزمالك قفزة ملحوظة في التصنيف بعدما تقدم إلى المركز الـ206 عالميا بدلا من المركز الـ215 خلال الأسبوع الماضي، مستفيدا من فوزه على سموحة في الدوري المصري.

ورغم خسارته أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حافظ الزمالك على المركز الثالث بين الأندية المصرية، كما تواجد في المرتبة الثامنة أفريقيًا.

الزمالك يتمسك بحلم الكونفدرالية

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة مصيرية أمام اتحاد العاصمة الجزائري السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بهدفين دون رد من أجل التتويج باللقب القاري.