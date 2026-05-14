مصر والأردن تبحثان هندسيا تنسيق الجهود في ملف إعمار غزة

استقبل نقيب المهندسين المصريين الدكتور المهندس محمد عبد الغني وفدًا من نقابة المهندسين الأردنيين، في زيارة تهدف إلى تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة النقابة، وبحث آفاق تعزيز التعاون المهني والتنسيق المشترك بين النقابتين خلال المرحلة المقبلة.

ضم الوفد الأردني كلاً من المهندس أحمد الفلاحات والمهندس عيسى حمدان، وذلك بحضور عدد من قيادات نقابة المهندسين المصرية، من بينهم الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد والأستاذ الدكتور معتز طلبة إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

وتناول اللقاء مناقشات موسعة حول أبرز التحديات التي تواجه مهنة الهندسة في البلدين، وفي مقدمتها الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، وما يترتب عليها من ضرورة تطوير منظومات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة المهندسين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير.

ملف إعادة إعمار قطاع غزة

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات بين المراكز والأكاديميات التابعة للنقابتين، إلى جانب تطوير آليات العمل المشترك فيما يخص المكاتب الاستشارية، والسعي نحو توحيد الرؤى والمعايير المهنية بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المهندسين العرب في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وأكد نقيب المهندسين المصريين أهمية توسيع التعاون مع الجانب الأردني، مشيرًا إلى جاهزية الأكاديمية التابعة للنقابة المصرية لتكون منصة للتعاون العربي في التدريب وبناء القدرات، كما شدد على أهمية تنسيق الجهود في ملفات كبرى مثل إعادة إعمار غزة، باعتبارها قضية مهنية وإنسانية في آن واحد.

من جانبه، أكد الوفد الأردني أن نقابة المهندسين الأردنيين تمتلك خبرات متقدمة في التدريب والتأهيل، ولديها تعاون قائم مع اتحاد المهندسين العرب، مع استعدادها لتعزيز الشراكة مع النقابة المصرية في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم جهود إعادة الإعمار.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع بحث إمكانية العمل على إعداد أطر تنظيمية موحدة لمزاولة مهنة الهندسة عربيًا، بما يسهم في دعم حركة المهندسين وفتح آفاق أوسع للعمل داخل وخارج المنطقة العربية.

وفي ختام الزيارة، أهدى الوفد الأردني درع نقابة المهندسين الأردنية إلى نقيب المهندسين المصريين، تقديرًا للعلاقات المهنية والأخوية بين الجانبين.