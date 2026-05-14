قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مشاركة مصر في اجتماعات البريكس تعزز توسيع الشراكات الاقتصادية
مدرب نيوزيلندا: المنافسة صعبة في كأس العالم 2026.. ونحن الأقل تصنيفًا في البطولة
مواصفات القلب المتضرع إلى الله.. علي جمعة يوضحها
صالح جمعة : كـ أهلاوي متمناش الزمالك يكسب الكونفدرالية ومش هشجعه
بعد إحتلاله المركز الأخير.. الإسماعيلي في بيان رسمي يرفض الهبوط
ضمن الوفد الأمريكي لبكين.. ماسك يصحب ابنه في زيارته إلى الصين
اعرف هتدفع كام .. أسعار الكهرباء الجديدة 2026 بعد الزيادة
محمود عباس: الاحتلال دمّر 85% من قطاع غزة.. ويدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة عملها
تشييع جثمان طبيبة لحقت بشقيقتها بعد شهرين من حادث المنوفية
أنباء عن اعتداء طالب إعدادية على تلميذة في سوهاج.. ومدرستها: إدعاءات بلا مصادر موثوقة
7 ثواني وفرصة أخيرة.. دوريات تنتظر جولة الحسم| النصر والزمالك والجانرز الأبرز
مصر والبرازيل تبحثان إنشاء مركز لوجستي لصوامع الغلال بقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر والأردن تبحثان هندسيا تنسيق الجهود في ملف إعمار غزة

مصر والأردن تبحثان هندسيا تنسيق الجهود بملف إعمار غزة
مصر والأردن تبحثان هندسيا تنسيق الجهود بملف إعمار غزة
الديب أبوعلي

استقبل نقيب المهندسين المصريين الدكتور المهندس محمد عبد الغني وفدًا من نقابة المهندسين الأردنيين، في زيارة تهدف إلى تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة النقابة، وبحث آفاق تعزيز التعاون المهني والتنسيق المشترك بين النقابتين خلال المرحلة المقبلة.

ضم الوفد الأردني كلاً من المهندس أحمد الفلاحات والمهندس عيسى حمدان، وذلك بحضور عدد من قيادات نقابة المهندسين المصرية، من بينهم الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد والأستاذ الدكتور معتز طلبة إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

وتناول اللقاء مناقشات موسعة حول أبرز التحديات التي تواجه مهنة الهندسة في البلدين، وفي مقدمتها الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، وما يترتب عليها من ضرورة تطوير منظومات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة المهندسين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير.

ملف إعادة إعمار قطاع غزة 

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات بين المراكز والأكاديميات التابعة للنقابتين، إلى جانب تطوير آليات العمل المشترك فيما يخص المكاتب الاستشارية، والسعي نحو توحيد الرؤى والمعايير المهنية بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المهندسين العرب في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وأكد نقيب المهندسين المصريين أهمية توسيع التعاون مع الجانب الأردني، مشيرًا إلى جاهزية الأكاديمية التابعة للنقابة المصرية لتكون منصة للتعاون العربي في التدريب وبناء القدرات، كما شدد على أهمية تنسيق الجهود في ملفات كبرى مثل إعادة إعمار غزة، باعتبارها قضية مهنية وإنسانية في آن واحد.

من جانبه، أكد الوفد الأردني أن نقابة المهندسين الأردنيين تمتلك خبرات متقدمة في التدريب والتأهيل، ولديها تعاون قائم مع اتحاد المهندسين العرب، مع استعدادها لتعزيز الشراكة مع النقابة المصرية في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم جهود إعادة الإعمار.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع بحث إمكانية العمل على إعداد أطر تنظيمية موحدة لمزاولة مهنة الهندسة عربيًا، بما يسهم في دعم حركة المهندسين وفتح آفاق أوسع للعمل داخل وخارج المنطقة العربية.

وفي ختام الزيارة، أهدى الوفد الأردني درع نقابة المهندسين الأردنية إلى نقيب المهندسين المصريين، تقديرًا للعلاقات المهنية والأخوية بين الجانبين.

نقابة المهندسين المصرية نقابة المهندسين الأردنية نقيب المهندسين محمد عبد الغني إعمار غزة نقيب المهندسين المصريين نقابة المهندسين الأردنيين نقابة المهندسين إعادة إعمار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ترشيحاتنا

الرئيس الصيني

الرئيس الصيني: زيارة ترامب تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين

ترامب

ترامب: أدعو الرئيس الصيني إلى زيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر

جانب من الحلقة

خبير: التنسيق مع أوغندا بديل استراتيجي مهم لضمان الأمن المائي المصري

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد