وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وخطة تطوير المناهج ..بعد قليل

يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد قليل اجتماعا عاجلا مع الصحفيين المسئولين عن تغطية ملف التعليم في عدد من المواقع الإخبارية والصحف

ومن المقرر خلال هذا الإجتماع العاجل ، أن يكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وخطة تطوير المناهج الدراسية لمختلف الصفوف الدراسية ، إلى جانب حسم الجدل والرد على الأسئلة والاستفسارات المتداولة بشأن ملف تطوير منظومة التعليم و ملف الرقابة على المدارس الخاصة والدولية في مصر ، وملف تطوير منظومة التعليم الفني وامتحانات الدبلومات الفنية ، إلى جانب التطرق للحديث عن امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها رسميا الأسبوع المقبل .

وكان قد أدلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتصريحات هامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، تحدث خلالها عن جهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية وملف المدارس المصرية اليابانية واجراءات امتحانات الثانوية العامة وكان من أبرز تصريحاته ما يلي :

- حققنا مستهدفات برنامج الحكومة ٢٠٣٠ قبل موعده

- أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل ..وخطة للوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول 2030

- انطلاق ٢٢٥ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل

- زيادة عدد الخبراء اليابانيين المشرفين على المدارس المصرية اليابانية إلى 50 خبيرًا العام الدراسي المقبل لضمان المتابعة الفنية والتربوية

- تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان للصفين الثاني والثالث الابتدائي العام الدراسي المقبل

- بداية من العام الدراسي المقبل.. مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية

- إعداد مناهج البكالوريا للعلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين

- 600 ألف طالب يدرسون البرمجة والذكاء الاصطناعي اجتازوا اختبار “TOFAS” الدولي بنجاح

- إدخال “الثقافة المالية” لإعداد الطلاب لريادة الأعمال وتغيير نمط التفكير والاستثمار

- ربط دراسة الثقافة المالية بالتطبيق العملي من خلال فتح محفظة للطلاب الناجحين في البورصة بقيمة ٥٠٠ جنيه

- برنامج لتدريب 5 آلاف معلم سنويًا وفق أحدث النظم التعليمية اليابانية بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية

- نفذنا أكثر من 600 زيارة ميدانية مفاجئة للمدارس خلال العامين الماضيين بهدف المتابعة الواقعية للميدان التعليمي

- بناء القرارات التعليمية يستند إلى الواقع الفعلي داخل الفصول الدراسية وبالتعاون المباشر مع المعلمين

- امتحانات الثانوية العامة هذا العام فى مستوى الطالب المتوسط ..واجراءات مشددة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

- إجراءات حاسمة وفورية ضد أى تجاوزات أو محاولات للإخلال بالامتحانات



- نظام الثانوية العامة قائم على الفرصة الواحدة ويشكل ضغطًا نفسيًا كبيرًا

- البكالوريا المصرية تنهي فكرة “الفرصة الواحدة” وتمنح الطلاب مسارات متعددة

- 95% من الطلاب اختاروا نظام البكالوريا المصرية بما يعكس الثقة فى التطوير الجديد

- التعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية للإشراف على تنفيذ شهادة البكالوريا المصرية وفق أحدث المعايير العالمية

- نظام شهادة البكالوريا يخفف الضغط النفسى والعصبى عن الطلاب ويحقق تعليماً أكثر مرونة وعدالة

- العام الدراسي المقبل سيشهد أول دفعة تطبق نظام شهادة البكالوريا المصرية

- التعليم الفني أصبح مستقبل العالم وليس مستقبل مصر فقط

- نستهدف تحويل التعليم الفني المصري إلى تعليم دولي بمعايير عالمية

- البكالوريا الفنية ستمنح الطلاب فرص عمل دولية داخل وخارج مصر

- الاستثمار والتصدير يتطلبان عمالة مدربة وفق المعايير الدولية

- تشغيل أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية جديدة بالشراكة مع شركات إيطالية عالمية العام الدراسي المقبل

- تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل وتسليمهم “تابلت”

- نتائج اختبارات أكثر من مليون ونصف طالب تؤكد تحسن مستوى القرائية واللغة العربية

- فعالية رفيعة المستوى قريبا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم