قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: سنتصدى للغش في الثانوية العامة ..ولو سمعت عن لجنةولاد أكابر هزورها بنفسي
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم
التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة
بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم
رئيس الوزراء يكرم رئيس جامعة بني سويف لتميز طلاب كلية الحاسبات في منح سيسكو الاحترافية
الأثنين المتاحف مجاناً للمصريين .. زيادة أسعاد تذاكر الأجانب بمعرض قناة السويس
العثور على 12 جثة متحللة ومجهولين داخل مركب في سيدي براني
921 ألف طالب و 2032 لجنة .. التعليم تعلن احصائيات امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم : أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون فى مستوى الطالب المتوسط
وزير التعليم: سنتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يتجاوز فى امتحانات الثانوية العامة 2026
بمناسبة عيد الأضحى.. الموعد النهائي لصرف معاشات شهر يونيو 2026 وحقيقة التبكير
وزير التعليم: طلاب البكالوريا سيتقنون مهارات البرمجة والبورصة والثقافة المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وخطة تطوير المناهج ..بعد قليل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد قليل اجتماعا عاجلا مع الصحفيين المسئولين عن تغطية ملف التعليم في عدد من المواقع الإخبارية والصحف

ومن المقرر خلال هذا الإجتماع العاجل ، أن يكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وخطة تطوير المناهج الدراسية لمختلف الصفوف الدراسية ، إلى جانب حسم الجدل والرد على الأسئلة والاستفسارات المتداولة بشأن ملف تطوير منظومة التعليم و ملف الرقابة على المدارس الخاصة والدولية في مصر ، وملف تطوير منظومة التعليم الفني وامتحانات الدبلومات الفنية ، إلى جانب التطرق للحديث عن امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها رسميا الأسبوع المقبل .

وكان قد أدلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتصريحات هامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، تحدث خلالها عن جهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية وملف المدارس المصرية اليابانية واجراءات امتحانات الثانوية العامة وكان من أبرز تصريحاته ما يلي :

- حققنا مستهدفات برنامج الحكومة ٢٠٣٠ قبل موعده

- أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل ..وخطة للوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول 2030

- انطلاق ٢٢٥ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل

- زيادة عدد الخبراء اليابانيين المشرفين على المدارس المصرية اليابانية إلى 50 خبيرًا العام الدراسي المقبل لضمان المتابعة الفنية والتربوية

- تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان للصفين الثاني والثالث الابتدائي العام الدراسي المقبل

- بداية من العام الدراسي المقبل.. مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية

- إعداد مناهج البكالوريا للعلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين

- 600 ألف طالب يدرسون البرمجة والذكاء الاصطناعي اجتازوا اختبار “TOFAS” الدولي بنجاح

- إدخال “الثقافة المالية” لإعداد الطلاب لريادة الأعمال وتغيير نمط التفكير والاستثمار

- ربط دراسة الثقافة المالية بالتطبيق العملي من خلال فتح محفظة للطلاب الناجحين في البورصة بقيمة ٥٠٠ جنيه

- برنامج لتدريب 5 آلاف معلم سنويًا وفق أحدث النظم التعليمية اليابانية بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية

- نفذنا أكثر من 600 زيارة ميدانية مفاجئة للمدارس خلال العامين الماضيين بهدف المتابعة الواقعية للميدان التعليمي

- بناء القرارات التعليمية يستند إلى الواقع الفعلي داخل الفصول الدراسية وبالتعاون المباشر مع المعلمين

- امتحانات الثانوية العامة هذا العام فى مستوى الطالب المتوسط ..واجراءات مشددة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

- إجراءات حاسمة وفورية ضد أى تجاوزات أو محاولات للإخلال بالامتحانات

- نظام الثانوية العامة قائم على الفرصة الواحدة ويشكل ضغطًا نفسيًا كبيرًا

- البكالوريا المصرية تنهي فكرة “الفرصة الواحدة” وتمنح الطلاب مسارات متعددة

- 95% من الطلاب اختاروا نظام البكالوريا المصرية بما يعكس الثقة فى التطوير الجديد

- التعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية للإشراف على تنفيذ شهادة البكالوريا المصرية وفق أحدث المعايير العالمية

- نظام شهادة البكالوريا يخفف الضغط النفسى والعصبى عن الطلاب ويحقق تعليماً أكثر مرونة وعدالة

- العام الدراسي المقبل سيشهد أول دفعة تطبق نظام شهادة البكالوريا المصرية

- التعليم الفني أصبح مستقبل العالم وليس مستقبل مصر فقط

- نستهدف تحويل التعليم الفني المصري إلى تعليم دولي بمعايير عالمية

- البكالوريا الفنية ستمنح الطلاب فرص عمل دولية داخل وخارج مصر

- الاستثمار والتصدير يتطلبان عمالة مدربة وفق المعايير الدولية

- تشغيل أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية جديدة بالشراكة مع شركات إيطالية عالمية العام الدراسي المقبل

- تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل وتسليمهم “تابلت”

- نتائج اختبارات أكثر من مليون ونصف طالب تؤكد تحسن مستوى القرائية واللغة العربية

- فعالية رفيعة المستوى قريبا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم 

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة اوفييدو في الدوري الإسباني

شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو

رئيس اتحاد الكونغ فو يشكر وزير الشباب والرياضة على دعم وتهنئة بعثة المنتخب في الصين

مانشستر سيتي

آرسنال في الصدارة.. سيتي يطارد حتى النهاية | من يحسم البريميرليج؟

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد