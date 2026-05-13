أخبار البلد

حذف أجزاء من المناهج لطلاب الثانوية العامة "الدمج" .. والتعليم :"بنخفف عليهم"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص الوزارة على مصلحة  الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوي “ الثانوية العامة ”  ، وأسوة بالأعوام السابقة ، فقد تقرر حذف الأجزاء الصعبة من المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025 / 2026  تخفيفا عليهم

وأوضحت سلوى عبد الله أمين مستشار مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم ، أن محذوفات منهج اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة ذوي الإعاقة المدمجين بالمدارس تتمثل فيما يلي :
- القراءة : إرادة التغيير 
- القصة : الجزء الثاني .
- النحو : الوحدة السادسة والسابعة .
- الأدب: المسرحية ، المقال ، الرواية ، المدرسة الواقعة

* النصوص :
١- النسور .
٢- الأبيات ( 8 : 15 ) من نص غربة وحنين .
٣- الأبيات (10 : 19 ) من نص المساء .
٤- التكافل الاجتماعي من قوله ( كانت جزيرة العرب ) إلى أخر النص .
٥- رثاء مي - المقطع الثالث والرابع .
٦- أهواك يا وطني من قول الشاعر ( مهما استبد الليل ) إلى أخر النص .
٧- من أنت يا نفسي ؟
٨- الكنيسة نورت من قوله ( ومع ذلك النور المحمر ) إلى آخر النص .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج "الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين في مدارس التعليم العام "، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

  • الإعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون : 100% أسئلة موضوعية
     
  •  كف البصر : 85% أسئلة موضوعية + 15 % أسئلة مقالية
     
  • ضعف البصر : 85% أسئلة موضوعية + 15 % أسئلة مقالية
     
  • ضعاف السمع : 85% أسئلة موضوعية + 15 % أسئلة مقالية
     
  • الإعاقات الحركية : 85% أسئلة موضوعية + 15 % أسئلة مقالية

امتحانات الثانوية العامة 2026

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للعام الدراسي 2025 / 2026، وكذلك جداول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، والمكفوفين.

وبحسب جداول امتحانات الثانوية العامة، تبدأ امتحانات الثانوية العامة للدور الأول (نظام جديد - نظام قديم) والمكفوفين يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026.

كما تبدأ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” (الفرصة الأولى) يوم 16 مايو 2026 وتنتهي يوم 20 يونيو 2026، وتبدأ امتحانات (الفرصة الثانية) يوم السبت 4 يوليو 2026 وتنتهي يوم 22 يوليو 2026.

