قرد يتجول في مقابر بالإسكندرية.. والمحافظة: جار التعامل وفق البروتوكول البيطري

كشف مصدر بمحافظة الإسكندرية، أنه يجري التعامل مع قرد ضال عثر عليه بمقابر العمود بمنطقة كرموز التابعة لحي غرب الإسكندرية.

التعامل مع القرد وفق للبروتوكول

وأوضح أنه بمجرد الإمساك به سيتم التعامل معه وفق البروتوكول المتبع وعرضه على الطب البيطري للاطمئنان عليه.

فزع بمواقع التواصل الاجتماعي

وكان تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ومنشورات عن هروب قرد صغير واستقراره بمقابر العامود وسط تساؤلات عن مالكه وكيفيه هروبه.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة تجول القرد بين الأشجار بالمقابر بحرية تامة دون قيود، وارجع البعض أنه من الممكن أن يكون هرب من شخص كان يعتني به، وفي وقت سابق كان نفي مصدر ورد أي بلاغات عن فقدان قرد.