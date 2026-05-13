شوبير: هبوط النادي الإسماعيلي لم يكن مفاجأة

علق الإعلامي أحمد شوبير على هبوط النادي الإسماعيلي من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن ما حدث كان متوقعًا منذ فترة طويلة بسبب الأزمات المتراكمة داخل النادي.



وقال شوبير خلال حديثه عبر راديو «أون سبورت» إن ما حدث يُعد «حادثًا مؤسفًا» هز أركان الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن هبوط الإسماعيلي لأول مرة منذ 68 عامًا يمثل يومًا صعبًا في تاريخ أحد أعرق الأندية المصرية.

وأضاف شوبير أن الإسماعيلي ليس مجرد نادٍ عادي، بل هو أول فريق مصري يتوج ببطولة أفريقيا، وقيمته التاريخية كأحد أضلاع الكرة المصرية لا يمكن تجاهلها.



وعبر شوبير عن اندهاشه من حالة الدهشة التي أبداها البعض بعد الهبوط، قائلًا: «واحد يقولك مفاجأة إن الإسماعيلي هبط! مفاجأة إيه؟ القصة واضحة جدًا للجميع».



وأشار إلى أن الفريق كان يعاني فنيًا وإداريًا منذ فترة طويلة، وأن الأزمة لم تكن مرتبطة بمباراة واحدة أو سوء حظ عابر.



واختتم تصريحاته بتشبيه قوي، مؤكدًا أن الإسماعيلي كان «هابطًا فعليًا منذ عشر مباريات»، واصفًا النادي بأنه «مريض على أجهزة التنفس الصناعي ومتوفى إكلينيكيًا»، مشددًا على أن إعلان الهبوط كان مجرد مسألة وقت بسبب التراكمات والأزمات المستمرة.