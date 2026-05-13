مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البحر المتوسط
محاكمة أحمد دومة في تهمة نشر أخبار كاذبة.. بعد قليل
الرئيس السيسي يصل مطار عنتيبي في زيارة رسمية إلى أوغندا
الإنتاج الحربي يبحث مع شركة سعودية التعاون في إعادة تدوير الغازات للتطبيقات العسكرية و المدنية
حذف أجزاء من المناهج لطلاب الثانوية العامة "الدمج" .. والتعليم :"بنخفف عليهم"
الذهب يثبت قرب 7000 جنيه للعيار 21.. والأوقية تتراجع إلى 4706 دولارات
كوريا الجنوبية تلوح بإجراءات غير عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
مجلس النواب العراقي يصوت غدًا على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 40 موقعا لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان
رابط تقديم رياض الاطفال وأولى ابتدائي 2027 بالمدارس الرسمية|التعليم: ترقبوه أول يونيو
البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا
موعد مباراة مصر وإثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين
شوبير: هبوط النادي الإسماعيلي لم يكن مفاجأة

شوبير
شوبير
منار نور

علق الإعلامي أحمد شوبير على هبوط النادي الإسماعيلي من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن ما حدث كان متوقعًا منذ فترة طويلة بسبب الأزمات المتراكمة داخل النادي.


وقال شوبير خلال حديثه عبر راديو «أون سبورت» إن ما حدث يُعد «حادثًا مؤسفًا» هز أركان الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن هبوط الإسماعيلي لأول مرة منذ 68 عامًا يمثل يومًا صعبًا في تاريخ أحد أعرق الأندية المصرية.

وأضاف شوبير أن الإسماعيلي ليس مجرد نادٍ عادي، بل هو أول فريق مصري يتوج ببطولة أفريقيا، وقيمته التاريخية كأحد أضلاع الكرة المصرية لا يمكن تجاهلها.


وعبر شوبير عن اندهاشه من حالة الدهشة التي أبداها البعض بعد الهبوط، قائلًا: «واحد يقولك مفاجأة إن الإسماعيلي هبط! مفاجأة إيه؟ القصة واضحة جدًا للجميع».


وأشار إلى أن الفريق كان يعاني فنيًا وإداريًا منذ فترة طويلة، وأن الأزمة لم تكن مرتبطة بمباراة واحدة أو سوء حظ عابر.


واختتم تصريحاته بتشبيه قوي، مؤكدًا أن الإسماعيلي كان «هابطًا فعليًا منذ عشر مباريات»، واصفًا النادي بأنه «مريض على أجهزة التنفس الصناعي ومتوفى إكلينيكيًا»، مشددًا على أن إعلان الهبوط كان مجرد مسألة وقت بسبب التراكمات والأزمات المستمرة.

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

