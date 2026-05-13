2554 فرصة عمل في القطاع الخاص.. والتقديم خلال مايو

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 2554 فرصة عمل وفّرتها 66 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 16 محافظة على مستوى الجمهورية، مع إتاحة التقديم طوال شهر مايو 2026.

وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة التشغيل، إلى جانب دعم جهود الدولة في دمج مختلف فئات المجتمع داخل سوق العمل، وفي مقدمتهم ذوو الهمم.

وأشار رداد إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص تشغيل حقيقية تسهم في تمكين الشباب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي... ووجّه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات إلى تكثيف المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق القانونية للعاملين، مع تحري الدقة والشفافية في الإعلان عن الفرص، وصولًا إلى تسلّم الشباب وظائفهم فعليًا...كما دعا الوزير شباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تواصل التوسع في برامج التدريب المهني المجانية لتأهيل الكوادر الشابة وفقًا لاحتياجات سوق العمل المتغيرة، بما يواكب التطورات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أن نشرة التوظيف تتضمن فرصًا في عشرات المهن والتخصصات، برواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة الوظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق العامل وكرامته..كما تشمل النشرة عددًا من الفرص المخصصة لذوي الهمم، دعمًا لسياسة الدمج في سوق العمل، وإتاحة فرص مناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم.

وتغطي فرص العمل محافظات: القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، شمال سيناء، سوهاج، أسيوط، الفيوم، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، الشرقية، أسوان، البحر الأحمر، والوادي الجديد.

وتتنوع التخصصات المطلوبة بين مجالات التسويق، والموارد البشرية، والهندسة «اتصالات وكهرباء»، والميكانيكا والتحكم الكهربائي، والصيانة، والمحاسبة، والإشراف الفني والموقعي، والإنتاج، والمشتريات، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة برخص مختلفة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من الأعمال الإنتاجية والخدمية الأخرى...

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المُعلنة في النشرة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية..وأضافت أن نشرة التوظيف تصدر أسبوعيًا عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، ومن إعداد منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة، وتستعرض أحدث فرص العمل المتاحة بالمحافظات، في إطار التعاون المستمر بين مديريات العمل والقطاع الخاص لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.