الجيش الإيراني: مضيق هرمز يخضع للسيطرة الاستراتيجية لقواتنا شرقا وغربا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الإيراني" ، أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة الاستراتيجية للقوات الإيرانية من الجبهتين الشرقية والغربية.

ووفق ما أوردت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، وبحسب مسؤولَين أمريكيَّين، فإن وزارة الحرب الأمريكية “البنتاجون”، تدرس حالياً إمكانية تغيير اسم الحرب رسمياً إلى "عملية المطرقة الثقيلة".

في حال انهار وقف إطلاق النار الحالي مع إيران وقرَّر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية الواسعة.

وتشير النقاشات حول احتمال استبدال اسم "عملية الغضب الملحمي" بـ"عملية المطرقة الثقيلة" إلى مدى جدية الإدارة الأمريكية في احتمال استئناف الحرب التي بدأت في 28 فبراير.