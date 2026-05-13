جيش الاحتلال يهاجم أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله خلال 24 ساعة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على عناصر مقاومة من حزب الله شكلوا تهديدا للقوات، مشيرا إلى أنه هاجم أكثر من 40 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الـساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن جيش الاحتلال سقوط صواريخ أطلقها حزب الله بالقرب من قواته فى جنوب لبنان دون إصابات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نبأ عاجل، أن القوات الإسرائيلية، شنت غارة استهدفت سيارة في الجية على الطريق الساحلي بين صيدا وبيروت في لبنان.

وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حالة التأهب في بلدة زارعيت بالجليل الغربي قد فُعّلت بعد أن أطلق حزب الله عدة صواريخ باتجاه قوات الاحتلال في جنوب لبنان.

يذكر أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، شن أمس، سلسلة غارات استهدفت عدداً من بلدات الجنوب اللبناني، وسط تصعيد ميداني متواصل وإنذارات جديدة بالإخلاء طالت مناطق في قضاء صور.