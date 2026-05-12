حزب الله: استهدفنا آلية عسكرية لجيش الاحتلال بمسيرة انتحارية في موقع العباد وحققنا إصابة مؤكدة

أكد حزب الله، استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بمسيرة انتحارية في موقع العباد وحققنا إصابة مؤكدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الاخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرتين مسيرتين في الأجواء اللبنانية فوق المناطق التي تشهد عمليات لقواته، بالتزامن مع تصعيد غاراته الجوية على مواقع "حزب الله".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن هجمات واسعة استهدفت نحو 45 هدفاً وبنية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الاحتلال الإسرائيلي أن العمليات الهجومية شملت تدمير 10 مستودعات للوسائل القتالية، بالإضافة إلى شن غارات دقيقة على منصات لإطلاق الصواريخ.

