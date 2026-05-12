الاحتلال يزعم قتله عشرات من مقاومي حزب الله بـ100 موقع.. وتقنية جديدة لوقف المسيرات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة لتحقيق سيطرة عملياتية في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان.

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته عثرت على مقار لحزب الله وأنفاق ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق خلال عمليتها بجنوب لبنان، مردفًا أنه خلال الاشتباكات تم العثور على نفق كبير تابع لحزب الله وقام الاحتلال بتطهيره.

أردف الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أكثر من 100 هدف عسكري دعما لقواته العاملة في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل العشرات من حزب الله خلال اشتباكات مباشرة وغارات جنوب لبنان، وإنه بدأ بإدخال منظومات مستوحاة من حرب روسيا وأوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: المنظومات تعتمد على أسلاك شائكة دوارة لقطع كابلات الألياف البصرية لمسيرات حزب الله، وأن مواجهة مسيرات حزب الله ستعتمد على دمج الرادارات والشبكات الدفاعية والمسيرات الاعتراضية.