قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء
أبو الغيط يؤكد أهمية الدعم الصيني للقضايا العرببة ورفضه أزدوجية المعايير الدولية
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟
وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون
خرج من المسرح القومي تنفيذا لوصيته.. عبد الرحمن أبو زهرة فى طريقه إلى مسجد الشرطة
الحكومة: السياحة تساهم بـ3.7% من الناتج المحلي المصري وتواصل النمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خبراء: القمة الصينية الأمريكية تمهد لصفقة طاقة ضخمة بين بكين وواشنطن

خبراء: قمة ترامب وشي في بكين قد تمهد لصفقة طاقة ضخمة
خبراء: قمة ترامب وشي في بكين قد تمهد لصفقة طاقة ضخمة
أ ش أ

 يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غدا /الأربعاء/ زيارة إلى بكين تمتد يومين، لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وسط حديث مسئولين أمريكيين عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لزيادة مشتريات الصين من الطاقة الأمريكية.

كانت الرسوم الجمركية التي فرضت خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أوقفت معظم واردات الصين من النفط و الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، والتي بلغت قيمتها 8.4 مليار دولار في 2024، وهو العام الذي سبق بدء الولاية الثانية لترامب، وفق ما ذكره موقع (ياهو فاينانس) الأمريكي.

وقال محللون إن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي تأثرت بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية؛ ما يفتح الباب أمام انتعاشها إذا تحسنت العلاقات بين البلدين.

وخلال الحرب التجارية في 2019 أثناء الولاية الأولى لترامب، تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى 260 ألف طن متري فقط، رغم ارتفاع إجمالي واردات الصين من هذا الوقود المبرد بنسبة 15% إلى 59.4 مليون طن في ذلك العام.

وبعد عامين وإبرام اتفاق تجاري، صدرت الولايات المتحدة 8.98 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، لتصبح ثالث أكبر مورد للصين في ذلك العام، بفارق طفيف خلف قطر صاحبة المركز الثاني.

وبحلول 2024 تراجعت الكميات إلى 4.15 مليون طن، ثم هبطت إلى 26 ألف طن فقط في 2025 بعدما فرضت الصين رسومًا جمركية إجمالية بنسبة 25% على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ضمن الحرب التجارية المتبادلة.

ورغم انخفاض الواردات، تواصل شركات صينية مثل بتروتشاينا وسي إن أو أو سي، تنفيذ عقود طويلة الأجل مع منتجين أمريكيين جرى توقيعها بين 2021 و2023، لكن الشحنات يعاد بيعها إلى أوروبا لتجنب دفع الرسوم داخل الصين، وتقدر ريستاد إنرجي أن نحو 12 مليون طن متعاقد على تسليمها هذا العام.

ويقدر محللون أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي سيكون أرخص من الشحنات الفورية في آسيا إذا ألغت بكين الرسوم البالغة 25%، في ظل اضطرابات الأسواق الناتجة عن الحرب مع إيران.

ويتوقع أن تكون أية زيادة في الواردات محدودة، بسبب توقعات باستمرار ضعف الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، لكن الولايات المتحدة لم تكن يومًا مصدرًا رئيسيًا للخام بالنسبة لها.

وبلغت واردات الصين من النفط الأمريكي ذروتها عند نحو 395 ألف برميل يوميًا في 2020 بعد اتفاق المرحلة الأولى التجاري، وهو ما مثل أقل قليلًا من 4% من إجمالي واردات الصين من الخام.

وفي 2024، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، استوردت الصين 193 ألف برميل يوميًا بقيمة 6 مليارات دولار.

لكن الصين لم تستورد أي نفط أمريكي منذ مايو 2025 بسبب رسوم جمركية بنسبة 20% فرضتها خلال الحرب التجارية، وعوضت ذلك بزيادة الشحنات القادمة من دول مثل كندا والبرازيل.

وتعد الولايات المتحدة المورد الوحيد للصين بمادة الإيثان، وهي مادة أساسية تدخل في صناعة البلاستيك، واستمرت الشحنات رغم الحرب التجارية.

واستوردت الصين 5.95 مليون طن من الإيثان بقيمة 2.96 مليار دولار في 2025، وارتفعت الواردات بنسبة 50% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، وفق بيانات الجمارك الصينية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة إلى بكين الرئيس الصيني شي جين بينج اتفاق لزيادة مشتريات الصين من الطاقة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

فاركو

تعديل اضطراري في طاقم حكام مباراة فاركو ومودرن سبورت

الهولندي فريد روتن

زلزال فني في كوراساو.. استقالة مفاجئة للمدرب فريد روتن قبل المونديال بشهر

كريستيانو رونالدو

قبل لقاء الهلال.. أول لقب يغازل كريستيانو رونالدو في السعودية

بالصور

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد