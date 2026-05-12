خبراء: القمة الصينية الأمريكية تمهد لصفقة طاقة ضخمة بين بكين وواشنطن

يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غدا /الأربعاء/ زيارة إلى بكين تمتد يومين، لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وسط حديث مسئولين أمريكيين عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لزيادة مشتريات الصين من الطاقة الأمريكية.

كانت الرسوم الجمركية التي فرضت خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أوقفت معظم واردات الصين من النفط و الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، والتي بلغت قيمتها 8.4 مليار دولار في 2024، وهو العام الذي سبق بدء الولاية الثانية لترامب، وفق ما ذكره موقع (ياهو فاينانس) الأمريكي.

وقال محللون إن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي تأثرت بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية؛ ما يفتح الباب أمام انتعاشها إذا تحسنت العلاقات بين البلدين.

وخلال الحرب التجارية في 2019 أثناء الولاية الأولى لترامب، تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى 260 ألف طن متري فقط، رغم ارتفاع إجمالي واردات الصين من هذا الوقود المبرد بنسبة 15% إلى 59.4 مليون طن في ذلك العام.

وبعد عامين وإبرام اتفاق تجاري، صدرت الولايات المتحدة 8.98 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، لتصبح ثالث أكبر مورد للصين في ذلك العام، بفارق طفيف خلف قطر صاحبة المركز الثاني.

وبحلول 2024 تراجعت الكميات إلى 4.15 مليون طن، ثم هبطت إلى 26 ألف طن فقط في 2025 بعدما فرضت الصين رسومًا جمركية إجمالية بنسبة 25% على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ضمن الحرب التجارية المتبادلة.

ورغم انخفاض الواردات، تواصل شركات صينية مثل بتروتشاينا وسي إن أو أو سي، تنفيذ عقود طويلة الأجل مع منتجين أمريكيين جرى توقيعها بين 2021 و2023، لكن الشحنات يعاد بيعها إلى أوروبا لتجنب دفع الرسوم داخل الصين، وتقدر ريستاد إنرجي أن نحو 12 مليون طن متعاقد على تسليمها هذا العام.

ويقدر محللون أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي سيكون أرخص من الشحنات الفورية في آسيا إذا ألغت بكين الرسوم البالغة 25%، في ظل اضطرابات الأسواق الناتجة عن الحرب مع إيران.

ويتوقع أن تكون أية زيادة في الواردات محدودة، بسبب توقعات باستمرار ضعف الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، لكن الولايات المتحدة لم تكن يومًا مصدرًا رئيسيًا للخام بالنسبة لها.

وبلغت واردات الصين من النفط الأمريكي ذروتها عند نحو 395 ألف برميل يوميًا في 2020 بعد اتفاق المرحلة الأولى التجاري، وهو ما مثل أقل قليلًا من 4% من إجمالي واردات الصين من الخام.

وفي 2024، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، استوردت الصين 193 ألف برميل يوميًا بقيمة 6 مليارات دولار.

لكن الصين لم تستورد أي نفط أمريكي منذ مايو 2025 بسبب رسوم جمركية بنسبة 20% فرضتها خلال الحرب التجارية، وعوضت ذلك بزيادة الشحنات القادمة من دول مثل كندا والبرازيل.

وتعد الولايات المتحدة المورد الوحيد للصين بمادة الإيثان، وهي مادة أساسية تدخل في صناعة البلاستيك، واستمرت الشحنات رغم الحرب التجارية.

واستوردت الصين 5.95 مليون طن من الإيثان بقيمة 2.96 مليار دولار في 2025، وارتفعت الواردات بنسبة 50% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، وفق بيانات الجمارك الصينية.